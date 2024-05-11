В Омске ушел из жизни профессор технического университета Виктор Блинов

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В Омске ушел из жизни заместитель начальника омского КБ «Салют» АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, доктор технических наук, профессор технического университета Виктор Блинов.
Блинов более 50 лет проработал на ПО «Полет», участвовал в разработках ракетносителя «Космос-3М», малых космических аппаратов различного назначения, изделий спецтематики. Значительный вклад Виктор Николаевич внес в создание ракет семейства «Ангара». Являлся доктором технических наук, с 1996 года преподавал в ОмГТУ, написал больше 200 научных работ, получил 150 патентов на изобретения.
Виктору Блинову присвоены звания «Почетный машиностроитель», «Заслуженный изобретатель Российской Федерации».
«Благодаря высочайшей квалификации, эрудиции во многих областях науки и техники, богатому творческому потенциалу Виктор Николаевич пользовался заслуженным авторитетом и уважением как на производстве, так и в научных кругах», — выразили соболезнования коллективы КБ «Салют», ПО «Полет» и Омского государственного технического университета.
Прощание состоится в Успенском соборе в воскресенье, 12 мая, в 12:30.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Виктора Блинова.