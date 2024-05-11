В Омске ушел из жизни профессор технического университета Виктор Блинов

Блинов более 50 лет проработал на ПО «Полет», участвовал в разработках ракетносителя «Космос-3М», малых космических аппаратов различного назначения, изделий спецтематики. Значительный вклад Виктор Николаевич внес в создание ракет семейства «Ангара». Являлся доктором технических наук, с 1996 года преподавал в ОмГТУ, написал больше 200 научных работ, получил 150 патентов на изобретения.