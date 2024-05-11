На СВО погиб молодой омич Виктор Капралов

Виктор Капралов родился в 2002 году в деревне Ивановка в многодетной семье. Молодой человек окончил Шевченковскую школу, занимался борьбой, участвовал в районных и областных соревнованиях. Весной 2021 года Виктора призвали на срочную службу, а спустя полгода он заключил контракт с Минобороны. С первых дней СВО находился на должности командира миномета отряда специального назначения.