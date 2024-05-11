На СВО погиб молодой омич Виктор Капралов

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
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Updated Сегодня, 10:49
В минувший четверг, 9 мая, в Москаленском районе простились с 21-летним военнослужащим Виктором Капраловым. Гвардии сержант погиб 24 апреля в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Москаленском отделении партии «Единая Россия».
Виктор Капралов родился в 2002 году в деревне Ивановка в многодетной семье. Молодой человек окончил Шевченковскую школу, занимался борьбой, участвовал в районных и областных соревнованиях. Весной 2021 года Виктора призвали на срочную службу, а спустя полгода он заключил контракт с Минобороны. С первых дней СВО находился на должности командира миномета отряда специального назначения.
Виктор Капралов трижды был в отпуске. Последний раз приезжал к родным осенью 2023 года.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Виктора Капралова.