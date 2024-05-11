На омских улицах и в скверах начали косить газоны

В Омске начали косить траву на улицах и в скверах. Об этом сегодня, 11 мая, рассказал глава города Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Сотрудники УДХБ в настоящее время работают на улице Химиков, в скверах имени Жукова, Карбышева и Выставочном.