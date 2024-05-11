На омских улицах и в скверах начали косить газоны

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В Омске начали косить траву на улицах и в скверах. Об этом сегодня, 11 мая, рассказал глава города Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Сотрудники УДХБ в настоящее время работают на улице Химиков, в скверах имени Жукова, Карбышева и Выставочном.
«Всего же специалистам Управления дорожного хозяйства и благоустройства предстоит содержать в порядке 106 объектов, не считая обочин городских дорог. Кошение травы осуществляется преимущественно вручную. Там, где позволяют площади, применятся навесное тракторное оборудование», — сообщил Сергей Шелест.
Ранее в мэрии рассказали, что в Омске требуются сотрудники для уборки и благоустройства улиц. Рабочим зеленого хозяйства 4-5-6 разряда, рабочим службы по благоустройству 4-5 разряда готовы платить от 35 000 до 45 000 рублей в месяц. Мастеров по озеленению ждет зарплата от 36 000 до 40 000 рублей.