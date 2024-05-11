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Иллюстрация

На омских улицах и в скверах начали косить газоны

11 мая 2024, 05:06
Фото: 1MI
Иллюстрация
Всего предстоит привести в порядок 106 объектов.

В Омске начали косить траву на улицах и в скверах. Об этом сегодня, 11 мая, рассказал глава города Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Сотрудники УДХБ в настоящее время работают на улице Химиков, в скверах имени Жукова, Карбышева и Выставочном.

«Всего же специалистам Управления дорожного хозяйства и благоустройства предстоит содержать в порядке 106 объектов, не считая обочин городских дорог. Кошение травы осуществляется преимущественно вручную. Там, где позволяют площади, применятся навесное тракторное оборудование», — сообщил Сергей Шелест.

Ранее в мэрии рассказали, что в Омске требуются сотрудники для уборки и благоустройства улиц. Рабочим зеленого хозяйства 4-5-6 разряда, рабочим службы по благоустройству 4-5 разряда готовы платить от 35 000 до 45 000 рублей в месяц. Мастеров по озеленению ждет зарплата от 36 000 до 40 000 рублей.

Работы много, а зарплаты невелики. В Омске не хватает 300 сотрудников для уборки улиц
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#Евгений Игишев#Омск#Сергей Шелест#Улица Химиков#Покос травы
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