Фрукты на дороге и искореженный металл. На трассе Омск-Тюмень столкнулись 4 фуры

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Сегодня, 11 мая, на 349-м километре трассы Омск-Тюмень столкнулись 4 большегруза, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
«Предварительно, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей, выехали на встречную полосу, но столкнулись между собой из-за неправильно выбранной дистанции», — рассказали в ведомстве.
К счастью, в аварии никто не пострадал. Движение на дороге было временно перекрыто. Транспорт объезжал участок, где произошло ДТП, по полю.
В тюменской Госавтоинспекции поделились видео с места происшествия.