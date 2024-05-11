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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

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Фрукты на дороге и искореженный металл. На трассе Омск-Тюмень столкнулись 4 фуры

11 мая 2024, 11:30
Фото: 1MI
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На трассе Омск-Тюмень столкнулись четыре большегруза

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Сегодня, 11 мая, на 349-м километре трассы Омск-Тюмень столкнулись 4 большегруза, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

«Предварительно, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей, выехали на встречную полосу, но столкнулись между собой из-за неправильно выбранной дистанции», — рассказали в ведомстве.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Движение на дороге было временно перекрыто. Транспорт объезжал участок, где произошло ДТП, по полю.

В тюменской Госавтоинспекции поделились видео с места происшествия.

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Видео: 1MI
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#Евгений Игишев#Происшествия#Видео#ДТП#Омск#Встречная полоса#Тюмень#ДПС#Госавтоинспекция#Дорожные службы#Фуры#Автодорога#Дистанция
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