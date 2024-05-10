В цветах салюта. Омичей поздравили с Днем Победы иллюминацией на колесе обозрения

Напомним, что вчера для жителей и гостей Омска подготовили масштабную праздничную программу. На Соборной площади традиционно прошел Парад Победы, по центру города проехала колонна советской и современной военной техники, а 22 парадных расчета прошли ровным строем и исполнили песню «День Победы». По Иртышу — от «Зеленого острова» до «Советского парка» в честь 79-й годовщины Победы прошла парусная регата «Бессмертного полка». А в парке 30-летия ВЛКСМ для омичей устроили праздничный концерт.