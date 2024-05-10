В цветах салюта. Омичей поздравили с Днем Победы иллюминацией на колесе обозрения

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Published Сегодня, 02:49
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Омский парк «Вокруг Света» вчера, 9 мая, присоединился к поздравлениям с Днем Победы. С наступлением темноты на колесе обозрения запустили специальную красочную иллюминацию.
«Колесо остановилось, а затем на нем запустили иллюминацию в цветах георгиевской ленты и салюта», — отметили в пресс-службе парка.
Напомним, что вчера для жителей и гостей Омска подготовили масштабную праздничную программу. На Соборной площади традиционно прошел Парад Победы, по центру города проехала колонна советской и современной военной техники, а 22 парадных расчета прошли ровным строем и исполнили песню «День Победы». По Иртышу — от «Зеленого острова» до «Советского парка» в честь 79-й годовщины Победы прошла парусная регата «Бессмертного полка». А в парке 30-летия ВЛКСМ для омичей устроили праздничный концерт.