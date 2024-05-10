В День Победы 18 жителей Омской области сели пьяными за руль

Не обошлось без дистанционного хищения денег. 11 жителей Омской области снова попались на уловки мошенников. Одной из них оказалась 55-летняя омичка, проживающая в Кировском округе. Женщина в попытке «обезопасить» свои банковские счета потеряла 828 тысяч рублей.