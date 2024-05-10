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В День Победы 18 жителей Омской области сели пьяными за руль

10 мая 2024, 06:27
Фото: 1MI
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Сотрудники полиции за сутки пресекли сотни административных правонарушений.

Минувшие сутки для сотрудников регионального УМВД выдались неспокойными. В День Победы в дежурные части поступило 971 сообщение о преступлениях и происшествиях, в результате чего возбудили 31 уголовное дело.

Огромное количество нарушений касалось несоблюдения правил дорожного движения. 9 мая зафиксировали 505 подобных фактов. Сразу 18 человек вчера поймали пьяными за рулем.

Не обошлось без дистанционного хищения денег. 11 жителей Омской области снова попались на уловки мошенников. Одной из них оказалась 55-летняя омичка, проживающая в Кировском округе. Женщина в попытке «обезопасить» свои банковские счета потеряла 828 тысяч рублей.

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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#Нарушения#Мошенничество#Новости#Пьяный#Пьяный водитель
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