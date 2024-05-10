Госдума РФ удтвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
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Updated Сегодня, 14:00
Сегодня, 10 мая, Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя правительства России. На пленарном заседании его поддержали 375 депутатов, воздержались от голосования 57 человек, проголосовавших против не было. Пост премьер-министра Мишустин занимает, начиная с 16 января 2020 года.
«Взвешенное и значимое решение, с которого начнется формирование кабинета министров страны. Основа работы Правительства на ближайшие годы — программа реализации послания Президента России, выполнение поставленных задач суверенной политики нашей страны», — отметил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Игорь Антропенко.
По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, кандидатуры вице-премьеров рассмотрят на пленарном заседании 13 мая, а министров — 14 мая. После этого президент Владимир Путин должен подписать все назначения, и правительство начнет работать в новом составе.