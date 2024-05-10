Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Госдума РФ удтвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра

Госдума РФ удтвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра

10 мая 2024, 13:43
Фото: kremlin.ru
За его кандидатуру 10 мая проголосовали 375 депутатов.

Сегодня, 10 мая, Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя правительства России. На пленарном заседании его поддержали 375 депутатов, воздержались от голосования 57 человек, проголосовавших против не было. Пост премьер-министра Мишустин занимает, начиная с 16 января 2020 года.

«Взвешенное и значимое решение, с которого начнется формирование кабинета министров страны. Основа работы Правительства на ближайшие годы — программа реализации послания Президента России, выполнение поставленных задач суверенной политики нашей страны», — отметил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Игорь Антропенко.

По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, кандидатуры вице-премьеров рассмотрят на пленарном заседании 13 мая, а министров — 14 мая. После этого президент Владимир Путин должен подписать все назначения, и правительство начнет работать в новом составе.

Владимир Путин вступил в должность президента России
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Политика#Россия#Правительство РФ#Госдума РФ#Назначение#Правительство#Новости#Премьер-министр#Михаил Мишустин
Подпишитесь
Штормовое предупреждение. В Омской области затопление грозит еще и Тевризскому району
Сегодня, 03:20
Берегитесь. Омичей предупредили о двух сильнейших магнитных бурях подряд
Сегодня, 04:51
Дженнифер и Даниэль. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных
Сегодня, 08:06
Прогноз неутешительный. Жителей деревни в Омской области призывают эвакуироваться
Сегодня, 08:54
В омской колонии, отличившейся бунтом заключенных, сменился руководитель
Сегодня, 07:21
Проект одобрен. Омич достроит торговый комплекс в элитном поселке Чукреевка
Сегодня, 05:35
"