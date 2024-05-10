Госдума РФ удтвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра

Сегодня, 10 мая, Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя правительства России. На пленарном заседании его поддержали 375 депутатов, воздержались от голосования 57 человек, проголосовавших против не было. Пост премьер-министра Мишустин занимает, начиная с 16 января 2020 года.