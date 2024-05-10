Глава СК Бастрыкин заинтересовался разбитыми дорогами в Любинском Омской области

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В омском следкоме организовали процессуальную проверку из-за информации о нарушении прав жителей поселка Любинского, распространившейся в СМИ и соцсетях. Длительное время грунтовые дороги в поселке находятся в отвратительном состоянии.
«На поверхности полотна образовались многочисленные ямы и колеи, в период выпадения осадков их размывает. В результате проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб, к домовладениям затруднен», — сообщили в следкоме.
Из-за этого жителям Любинского приходилось на руках доставлять пожилых и детей к каретам скорой помощи. Дорогу за свой счет, кстати, отремонтировал участник СВО, но компетентные органы эту инициативу не поддержали.
Доклад с промежуточными результатами проверки главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину должен представить руководитель омского следкома Олег Винников. Контролировать ход процессуальной проверки будет центральный аппарат ведомства.