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Published Сегодня, 09:32

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Глава СК Бастрыкин заинтересовался разбитыми дорогами в Любинском Омской области

10 мая 2024, 09:32
Фото: 1MI
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В период дождей до домов жителей поселка не могли добраться экстренные службы.

В омском следкоме организовали процессуальную проверку из-за информации о нарушении прав жителей поселка Любинского, распространившейся в СМИ и соцсетях. Длительное время грунтовые дороги в поселке находятся в отвратительном состоянии.

«На поверхности полотна образовались многочисленные ямы и колеи, в период выпадения осадков их размывает. В результате проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб, к домовладениям затруднен», — сообщили в следкоме.

Из-за этого жителям Любинского приходилось на руках доставлять пожилых и детей к каретам скорой помощи. Дорогу за свой счет, кстати, отремонтировал участник СВО, но компетентные органы эту инициативу не поддержали.

Доклад с промежуточными результатами проверки главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину должен представить руководитель омского следкома Олег Винников. Контролировать ход процессуальной проверки будет центральный аппарат ведомства.

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#Юлия Истомина#Дороги#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Следственный комитет#Следком#Новости#Любинский район#Опасные дороги
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