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В Омской области затопило 7 сел и деревень

Вода снова поднялась. В Омской области топит 7 населенных пунктов

9 мая 2024, 08:53
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Омской области затопило 7 сел и деревень

С затопленных территорий эвакуировали почти 300 человек.

На сайте регионального МЧС сегодня, 9 мая, опубликовали данные о потопе в Усть-Ишимском районе Омской области. За прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим поднялся на 31 см и составил 1616 см. Иртыш показал отметку в 816 см — плюс 27 см.

В настоящее время топит населенные пункты: Слободчики, Колпаково, Кайлы, Усть-Ишим, Ашеваны, Малоя Игиза, Большая Тибендя. Всего под воду ушли 68 жилых домов и 178 личных хозяйств. Из сел и деревень эвакуировали 271 человека, в том числе 66 детей. Часть людей расположились в пунктах временного размещения.

«Силами МЧС России и администрации района, местных жителей, возводятся защитные насыпи. Уложено около 35 тысяч мешков с грунтом», — рассказали спасатели.

Ранее читатель из деревни Ашеваны поделился видео из затопленного населенного пункта. По улицам там можно передвигаться только на лодке.

«Оградки плавают». Как выглядит затопленный район в Омской области
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Эвакуация#МЧС#Жилые дома#Потоп#Вода#Лодка#Усть-Ишимский район#Затопление#Река Иртыш#Грунт
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