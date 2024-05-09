Вода снова поднялась. В Омской области топит 7 населенных пунктов

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
На сайте регионального МЧС сегодня, 9 мая, опубликовали данные о потопе в Усть-Ишимском районе Омской области. За прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим поднялся на 31 см и составил 1616 см. Иртыш показал отметку в 816 см — плюс 27 см.
В настоящее время топит населенные пункты: Слободчики, Колпаково, Кайлы, Усть-Ишим, Ашеваны, Малоя Игиза, Большая Тибендя. Всего под воду ушли 68 жилых домов и 178 личных хозяйств. Из сел и деревень эвакуировали 271 человека, в том числе 66 детей. Часть людей расположились в пунктах временного размещения.
«Силами МЧС России и администрации района, местных жителей, возводятся защитные насыпи. Уложено около 35 тысяч мешков с грунтом», — рассказали спасатели.
Ранее читатель из деревни Ашеваны поделился видео из затопленного населенного пункта. По улицам там можно передвигаться только на лодке.