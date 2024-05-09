Вода снова поднялась. В Омской области топит 7 населенных пунктов

В настоящее время топит населенные пункты: Слободчики, Колпаково, Кайлы, Усть-Ишим, Ашеваны, Малоя Игиза, Большая Тибендя. Всего под воду ушли 68 жилых домов и 178 личных хозяйств. Из сел и деревень эвакуировали 271 человека, в том числе 66 детей. Часть людей расположились в пунктах временного размещения.