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Сладкий бизнес. В Омске за 115 млн продают кондитерскую фабрику

9 мая 2024, 10:37
Фото: 1MI
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В Омске за 115 млн рублей выставили на продажу бизнес по производству конфет

Ресурс предприятия рассчитан на выпуск продукции до 35 тонн в месяц.

В Омске выставили на продажу фабрику по производству конфет. Бизнес включает в себя цех площадью 832 квадратных метра и склад на 349 «квадратов». Цена готового производства составляет 115 млн рублей.

«Объем выпускаемой продукции постоянно меняется в диапазоне от 6 до 35 тонн в месяц при односменном режиме работы. На огороженной территории есть скважина для технических нужд, отдельно стоящая котельная, система видеонаблюдения. Есть возможность строительства цеха площадью 3000-4000 кв. м.», — говорится в объявлении.

На производстве установлено больше 30 единиц оборудования. Причины продажи бизнеса не указаны.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выставили на продажу сеть магазинов для взрослых. Бизнес включает в себя три торговые точки.

Товары для любви. В Омске за 3,5 млн продают сеть магазинов для взрослых
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Омск#Строительство#Котельная#Земельный участок#Кондитерская фабрика#Водопровод#Работники#Оборудование#Продажа бизнеса#Видеонаблюдение#Цех#Склады
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