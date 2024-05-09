Сладкий бизнес. В Омске за 115 млн продают кондитерскую фабрику

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В Омске выставили на продажу фабрику по производству конфет. Бизнес включает в себя цех площадью 832 квадратных метра и склад на 349 «квадратов». Цена готового производства составляет 115 млн рублей.
«Объем выпускаемой продукции постоянно меняется в диапазоне от 6 до 35 тонн в месяц при односменном режиме работы. На огороженной территории есть скважина для технических нужд, отдельно стоящая котельная, система видеонаблюдения. Есть возможность строительства цеха площадью 3000-4000 кв. м.», — говорится в объявлении.
На производстве установлено больше 30 единиц оборудования. Причины продажи бизнеса не указаны.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выставили на продажу сеть магазинов для взрослых. Бизнес включает в себя три торговые точки.