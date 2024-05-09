Сергей Шелест поблагодарил омичей за подготовку Дня Победы

Мэр Омска Сергей Шелест поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке празднования Дня Победы. В частности, градоначальник упомянул департамент культуры, департамент городской экономической политики, департамент общественной безопасности, управление дорожного хозяйства и благоустройства, военных и сотрудников МЧС.