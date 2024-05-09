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Сергей Шелест поблагодарил омичей за подготовку Дня Победы

Сергей Шелест поблагодарил омичей за подготовку Дня Победы

9 мая 2024, 14:10
Фото: Александр Калашников / Телеграм-канал Сергея Шелеста
Градоначальник отметил, что теперь необходимо готовиться к 80-летнему юбилею Великой Победы.

Мэр Омска Сергей Шелест поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке празднования Дня Победы. В частности, градоначальник упомянул департамент культуры, департамент городской экономической политики, департамент общественной безопасности, управление дорожного хозяйства и благоустройства, военных и сотрудников МЧС.

«Персональный привет Дворцу культуры Кировского округа. Все постарались сделать 9 Мая незабываемым и цель достигнута. Не расслабляемся, начинаем подготовку к большому юбилею Великой Победы», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Также мэр поделился коротким видео с сегодняшних мероприятий:

#Евгений Игишев#Видео#Омск#Омская область
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