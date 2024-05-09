Сергей Шелест поблагодарил омичей за подготовку Дня Победы

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Мэр Омска Сергей Шелест поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке празднования Дня Победы. В частности, градоначальник упомянул департамент культуры, департамент городской экономической политики, департамент общественной безопасности, управление дорожного хозяйства и благоустройства, военных и сотрудников МЧС.
«Персональный привет Дворцу культуры Кировского округа. Все постарались сделать 9 Мая незабываемым и цель достигнута. Не расслабляемся, начинаем подготовку к большому юбилею Великой Победы», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Также мэр поделился коротким видео с сегодняшних мероприятий: