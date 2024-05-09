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В омском парке 30-летия ВЛКСМ прошел праздничный концерт

«Отмените войну»: в омском парке 30-летия ВЛКСМ прошел праздничный концерт

9 мая 2024, 12:19
Фото: Николай Эйхвальд / Город55

В омском парке 30-летия ВЛКСМ прошел праздничный концерт

Для омичей выступали музыкальные и танцевальные коллективы.

Сегодня, 9 мая, по всему Омску праздновали День Победы. Не стал исключением и парк имени 30-летия ВЛКСМ: на его главной сцене выступали самые разные музыкальные коллективы в рамках программы «Они защищали Родину!».

Ещё до входа в парк была слышна песня «Катюша». После нее камерный оркестр «Лад» исполнил попурри из песен группы «Любэ».

Фото: Николай Эйхвальд / Город55

Солист Омской филармонии Евгений Романов исполнил песни «Лизавета» («Ах, только б дожить бы до свадьбы-женитьбы») и «День Победы».

Фото: Николай Эйхвальд / Город55

Публика временами пританцовывала.

Фото: Николай Эйхвальд / Город55

Тем временем сбоку от сцены ждала своей очереди детвора — мальчики в казацкой одежде, девочки в платьях.

Фото: Николай Эйхвальд / Город55

Наконец, дошла очередь и до них. Девочка в белом платье исполнила песню «Отмените войну» («Милые, добрые взрослые! Отмените войну! А я разноцветными звездами украшу для вас весну»)…

Фото: Николай Эйхвальд / Город55

…а группа детей постарше в белом и синем — песню «Аист на крыше».

Ансамбль «Казачата» станцевал под песню «Офицерик молодой» (интернет называет эту песню «казачьей»).

Фото: Николай Эйхвальд / Город55

Тем временем вокруг кипела праздничная жизнь: шла торговля, посетители парка шли мимо в сторону шашлычных.

Фото: Николай Эйхвальд / Город55

Особый интерес у публики вызвал танец самых маленьких. Люди кинулись к сцене с телефонами: можно предположить, что это были родители артистов.

Фото: Николай Эйхвальд / Город55

Бурным восторгом были встречены и барабанщики, сыгравшие разом целую серию мелодий.

Фото: Николай Эйхвальд / Город55

Начавшийся в это время дождь разогнал часть публики: люди разбрелись в поисках навесов. Но мы знаем, что праздничная программа продолжалась до вечера.

Фото: Николай Эйхвальд / Город55
#Николай Эйхвальд#Омск#Парк 30-летия ВЛКСМ#День Победы#Новости
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