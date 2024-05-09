«Отмените войну»: в омском парке 30-летия ВЛКСМ прошел праздничный концерт

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Сегодня, 9 мая, по всему Омску праздновали День Победы. Не стал исключением и парк имени 30-летия ВЛКСМ: на его главной сцене выступали самые разные музыкальные коллективы в рамках программы «Они защищали Родину!».
Ещё до входа в парк была слышна песня «Катюша». После нее камерный оркестр «Лад» исполнил попурри из песен группы «Любэ».
Солист Омской филармонии Евгений Романов исполнил песни «Лизавета» («Ах, только б дожить бы до свадьбы-женитьбы») и «День Победы».
Публика временами пританцовывала.
Тем временем сбоку от сцены ждала своей очереди детвора — мальчики в казацкой одежде, девочки в платьях.
Наконец, дошла очередь и до них. Девочка в белом платье исполнила песню «Отмените войну» («Милые, добрые взрослые! Отмените войну! А я разноцветными звездами украшу для вас весну»)…
…а группа детей постарше в белом и синем — песню «Аист на крыше».
Ансамбль «Казачата» станцевал под песню «Офицерик молодой» (интернет называет эту песню «казачьей»).
Тем временем вокруг кипела праздничная жизнь: шла торговля, посетители парка шли мимо в сторону шашлычных.
Особый интерес у публики вызвал танец самых маленьких. Люди кинулись к сцене с телефонами: можно предположить, что это были родители артистов.
Бурным восторгом были встречены и барабанщики, сыгравшие разом целую серию мелодий.
Начавшийся в это время дождь разогнал часть публики: люди разбрелись в поисках навесов. Но мы знаем, что праздничная программа продолжалась до вечера.