От Зеленого острова до Советского парка. По Иртышу прошла регата «Бессмертного полка»

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В честь 79-й годовщины Победы в Омске по Иртышу прошла парусная регата «Бессмертного полка». В колонну выстроились 12 судов. Флагманом выступила легендарная яхта «Сибирь».
Парусники стартовали от «Зеленого острова», дошли до метромоста, развернулись и отправились к Советскому парку.
«В 2020 году, когда случилась пандемия, и „Бессмертный полк“ на берегу не проводился, мы его смогли сделать на яхтах. Тогда было первое возложение цветов на Бульваре Победы, и это было здорово. Участие в „Бессмертном полку“ очень важно, это событие наполнено большим патриотическим настроением», — поделился капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков.
Отметим, что в Омске сегодня сильный ветер, а потому паруса на судах пришлось опустить, и идти по реке за счет двигателей.
Ранее Город55 рассказывал, как на Соборной площади прошел Парад Победы. Омичам показали военную технику, а после торжественного построения африканские студенты исполнили национальный танец.