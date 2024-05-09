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В Омске по Иртышу прошел парусный «Бессмертный полк»

От Зеленого острова до Советского парка. По Иртышу прошла регата «Бессмертного полка»

9 мая 2024, 09:31
Фото: Министерство спорта Омской области

В Омске по Иртышу прошел парусный «Бессмертный полк»

В колонну выстроились 12 судов. Флагманом выступила легендарная яхта «Сибирь».

В честь 79-й годовщины Победы в Омске по Иртышу прошла парусная регата «Бессмертного полка». В колонну выстроились 12 судов. Флагманом выступила легендарная яхта «Сибирь».

Парусники стартовали от «Зеленого острова», дошли до метромоста, развернулись и отправились к Советскому парку.

«В 2020 году, когда случилась пандемия, и „Бессмертный полк“ на берегу не проводился, мы его смогли сделать на яхтах. Тогда было первое возложение цветов на Бульваре Победы, и это было здорово. Участие в „Бессмертном полку“ очень важно, это событие наполнено большим патриотическим настроением», — поделился капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков.

Отметим, что в Омске сегодня сильный ветер, а потому паруса на судах пришлось опустить, и идти по реке за счет двигателей.

Фото: Министерство спорта Омской области

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#Евгений Игишев#Омск#Победа#Иртыш#Яхта#Бессмертный полк#Пандемия#Сибирь#Патриотическая акция#Военная техника
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