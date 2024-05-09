Омичка пожаловалась на «Хоум банк» из-за ненадлежащей рекламы

Однако не все данные присутствовали в смс. Вместо информации о лице, оказывающем финансовые услуги, в сообщении стояла гиперссылка. Антимонопольщики посчитали, банк таким образом не в полной мере проинформировал абонента о своем продукте, что нарушает закон о рекламе.



В результате банк удалил номер абонента из рекламной рассылки.