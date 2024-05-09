Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Иллюстрация

Омичка пожаловалась на «Хоум банк» из-за ненадлежащей рекламы

9 мая 2024, 08:24
Фото: 1MI
Иллюстрация
Женщине пришло сообщение с предложением о кредите, однако информация в смс была неполной.

Омское УФАС признало рекламу «Хоум банка» ненадлежащей, сообщили сегодня 9 мая в пресс-службе организации. На рассылку от коммерческой организации пожаловалась местная жительница. Омичка получила сообщение с предложением о кредите.

«Акция: кредит до 1491000 р. вернем проценты», «Ставки снижены: кредит от 2,9% до 1511000 р.», «Получите кредит, после вернем все %», — говорилось в сообщении.

Однако не все данные присутствовали в смс. Вместо информации о лице, оказывающем финансовые услуги, в сообщении стояла гиперссылка. Антимонопольщики посчитали, банк таким образом не в полной мере проинформировал абонента о своем продукте, что нарушает закон о рекламе.

В результате банк удалил номер абонента из рекламной рассылки.

Ранее житель Омска засудил банк «АТБ» за рассылку рекламных сообщений:

Отделались штрафом. Омское УФАС наказало банк «АТБ» за нарушение закона о рекламе
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Реклама#Акция#Ставки#Кредит#Нарушение
Подпишитесь
Танцы африканцев, танки и четкий строй. Показываем, как в Омске прошел Парад Победы
Сегодня, 08:27
Может и крышу сорвать. Омичей предупредили о сильном ветре, граде и ливне
Сегодня, 04:12
«Вывезли собачек, кошек». Что происходит в затопленном районе Омской области
Сегодня, 02:52
Это радость со слезами на глазах. В Омске прошел Парад Победы
Сегодня, 05:39
В Омске утвердили дату отключения отопления
Сегодня, 07:06
Африканские студенты в Омске исполнили национальной танец после Парада Победы
Сегодня, 06:42
"