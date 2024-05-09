Омичка пожаловалась на «Хоум банк» из-за ненадлежащей рекламы

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Омское УФАС признало рекламу «Хоум банка» ненадлежащей, сообщили сегодня 9 мая в пресс-службе организации. На рассылку от коммерческой организации пожаловалась местная жительница. Омичка получила сообщение с предложением о кредите.
«Акция: кредит до 1491000 р. вернем проценты», «Ставки снижены: кредит от 2,9% до 1511000 р.», «Получите кредит, после вернем все %», — говорилось в сообщении.
Однако не все данные присутствовали в смс. Вместо информации о лице, оказывающем финансовые услуги, в сообщении стояла гиперссылка. Антимонопольщики посчитали, банк таким образом не в полной мере проинформировал абонента о своем продукте, что нарушает закон о рекламе.
В результате банк удалил номер абонента из рекламной рассылки.
Ранее житель Омска засудил банк «АТБ» за рассылку рекламных сообщений: