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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

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День Победы, половодье с эвакуацией и кибершахматы. Омск сегодня

9 мая 2024, 13:32
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омске отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Главный событием стал парад. Ранним утром на Соборной площади собрались тысячи человек. Штормовое предупреждение и очень ветренная погода омичей не испугали. По площади прошли парадные расчеты подразделений воинских частей Омского гарнизона, офицеров и курсантов военно-учебных заведений.

Колонну военной автобронетехники по традиции возглавил легендарный танк Т-34. В составе также проехали советские мотоциклы, «Катюша», бронетранспортеры, боевая машина десанта, тяжелая гусеничная техника и другие машины.

По окончании парада африканские студенты исполнили национальный танец.

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Новость № 2. В Усть-Ишимском районе продолжили эвакуацию местных жителей из затопленных деревень

В настоящее время топит населенные пункты: Слободчики, Колпаково, Кайлы, Усть-Ишим, Ашеваны, Малоя Игиза, Большая Тибендя. Всего под воду ушли 68 жилых домов и 178 личных хозяйств. Из сел и деревень эвакуировали 271 человека, в том числе 66 детей. Часть людей расположились в пунктах временного размещения.

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Новость № 3. Для омских детей закупят кибершахматы на полмиллиона рублей

Министерство образования Омской области планирует приобрести электронные шахматные доски с периферией и шахматами. Заявка появилась на сайте госзакупок.

Всего необходимо 8 комплектов. Максимальная стартовая цена аукциона составляет 476 тысяч рублей, по 59,5 тысяч за каждую шахматную доску. Срок поставки — 30 дней с момента подписания контракта.

Рассказываем, чем электронные шахматы отличаются от обычных:

Для омских детей закупят кибершахматы на полмиллиона рублей
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#Евгений Игишев#Общество#Происшествия#Омск#Эвакуация#Дети#День Победы#Парад#Итоги дня#Парад Победы#Торжественный парад
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