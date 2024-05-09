День Победы, половодье с эвакуацией и кибершахматы. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Новость № 1. В Омске отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Главный событием стал парад. Ранним утром на Соборной площади собрались тысячи человек. Штормовое предупреждение и очень ветренная погода омичей не испугали. По площади прошли парадные расчеты подразделений воинских частей Омского гарнизона, офицеров и курсантов военно-учебных заведений.
Колонну военной автобронетехники по традиции возглавил легендарный танк Т-34. В составе также проехали советские мотоциклы, «Катюша», бронетранспортеры, боевая машина десанта, тяжелая гусеничная техника и другие машины.
По окончании парада африканские студенты исполнили национальный танец.
Новость № 2. В Усть-Ишимском районе продолжили эвакуацию местных жителей из затопленных деревень
В настоящее время топит населенные пункты: Слободчики, Колпаково, Кайлы, Усть-Ишим, Ашеваны, Малоя Игиза, Большая Тибендя. Всего под воду ушли 68 жилых домов и 178 личных хозяйств. Из сел и деревень эвакуировали 271 человека, в том числе 66 детей. Часть людей расположились в пунктах временного размещения.
Новость № 3. Для омских детей закупят кибершахматы на полмиллиона рублей
Министерство образования Омской области планирует приобрести электронные шахматные доски с периферией и шахматами. Заявка появилась на сайте госзакупок.
Всего необходимо 8 комплектов. Максимальная стартовая цена аукциона составляет 476 тысяч рублей, по 59,5 тысяч за каждую шахматную доску. Срок поставки — 30 дней с момента подписания контракта.
Рассказываем, чем электронные шахматы отличаются от обычных: