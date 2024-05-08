Зарплаты удивят: топ самых высокооплачиваемых вакансий Омска в мае

До 100 тыс.рублей готовы предложить парикмахеру. Работодатель рассматривает мастеров мужских стрижек, универсалов и барберов. Предполагается индивидуальный график работы. Проходимость в салоне, как указано в вакансии, высокая. При подходящем опыте мастер может приступить к работе в тот же день после собеседования.