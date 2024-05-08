Зарплаты удивят: топ самых высокооплачиваемых вакансий Омска в мае

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Так, омские работодатели ищут капитана теплохода. Кандидату нужно иметь соответствующий опыт, работать предстоит на теплоходе СТ-700. Сотруднику водного транспорта готовы платить до 200 тыс рублей ежемесячно.
Проверяющий бригадир требуется в Дом памяти. В свежей вакансии указана, что он может рассчитывать на зарплату до 150 тыс рублей. Специалист будет проверять, как бригады укладывают тротуарную плитку, насколько хорошо проводят облицовку натуральным камнем, установку памятников на кладбищах.
Есть вакансия водителем в Омске. Человека ищут в распределительный центр торговой сети. Водитель будет сидеть за рулем электроштабелера. Ему обещают зарплату размером до 110 тыс рублей. Сотруднику предстоит управлять техникой, обеспечить бесперебойную работу и сохранность продукции при погрузке и разгрузке. Это работа подразумевает сменный график (день/ночь). Предусмотрено бесплатное комплексное питание, доставка служебным транспортом.
В топ высокооплачиваемых вакансий попало предложение от работодателя в сфере общественного питания. В сеть ресторанов нужен директор филиала. Обещанное вознаграждение — 100 тыс рублей. У кандидата должен быть опыт работы поваром. Специалист будет руководить подразделением, контролировать работу точек в Омске, управлять персоналом и работать с поставщиками. Работодатель готов предоставить завтрак и обед бесплатно.
До 100 тыс.рублей готовы предложить парикмахеру. Работодатель рассматривает мастеров мужских стрижек, универсалов и барберов. Предполагается индивидуальный график работы. Проходимость в салоне, как указано в вакансии, высокая. При подходящем опыте мастер может приступить к работе в тот же день после собеседования.