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троллейбус «Адмирал» украсили в честь Дня Победы

В преддверии Дня Победы на улицах Омска заметили украшенный троллейбус «Адмирал»

8 мая 2024, 06:15
Фото: тг-канал Сергея Шелеста
троллейбус «Адмирал» украсили в честь Дня Победы
Мэр Шелест сообщил, что в Омске запустили троллейбус «Адмирал», украшенный в честь Дня Победы. Многие омичи смогут увидеть троллейбус, поскольку маршрут проходит через большую часть города — от железнодорожного вокзала до остановки «Ермак».

С сегодняшнего дня на дорогах Омска можно увидеть троллейбус «Адмирал», который украсили в честь Дня Победы. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«На омские улицы отправился троллейбус „Адмирал“, гаражный номер машины 157. Троллейбус курсирует по магистральному маршруту № 4», — уточнил Шелест.

Следует заметить, что многие омичи смогут увидеть этот троллейбус, поскольку его маршрут пролегает через значительную часть города — от железнодорожного вокзала до остановки «Ермак».

Ранее Город55 рассказывал, что пожарные Омска поздравили горожан с Днем Победы необычным образом. Василий с пожарной каланчи встретил омичей в военной форме советского солдата.

Образ ко Дню Победы. В Омске пожарный Василий на каланче переоделся в военную форму
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