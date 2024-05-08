В преддверии Дня Победы на улицах Омска заметили украшенный троллейбус «Адмирал»

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
С сегодняшнего дня на дорогах Омска можно увидеть троллейбус «Адмирал», который украсили в честь Дня Победы. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«На омские улицы отправился троллейбус „Адмирал“, гаражный номер машины 157. Троллейбус курсирует по магистральному маршруту № 4», — уточнил Шелест.
Следует заметить, что многие омичи смогут увидеть этот троллейбус, поскольку его маршрут пролегает через значительную часть города — от железнодорожного вокзала до остановки «Ермак».
Ранее Город55 рассказывал, что пожарные Омска поздравили горожан с Днем Победы необычным образом. Василий с пожарной каланчи встретил омичей в военной форме советского солдата.