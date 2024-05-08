В День Победы омичам запретят кататься на электросамокатах. Публикуем список мест

Ранее Город55 сообщал, что в Омске перекроют ряд улиц для проведения парада Победы. Полный список улиц, которые будут закрыты для движения, вы можете увидеть здесь. Также омичей предупредили, что 9 мая с 7 до 13 часов в городе будут проводиться торжественные мероприятия, из-за чего десятки городских автобусов изменят схему движения. С новыми маршрутами можно ознакомиться здесь.