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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

иллюстрация

В День Победы омичам запретят кататься на электросамокатах. Публикуем список мест

8 мая 2024, 13:44
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, где в Омске 9 мая будет запрещено кататься на электросамокатах

Сергей Шелест предупредил, что 9 мая на центральных улицах города будут введены ограничения для передвижения на электросамокатах. Запрет будет действовать с семи утра до десяти вечера.

Сегодня Сергей Шелест в своем телеграм-канале предупредил омичей о том, что 9 мая на центральных улицах Омска будут введены ограничения для передвижения на электросамокатах.

Так, с семи часов утра и до десяти часов вечера движение электросамокатов будет запрещено в следующих местах:

  • по улице Интернациональной на участке от остановки «Главпочтамт» до улицы Красный Путь;
  • на территории Соборной площади;
  • сквере имени П. Морозова;
  • площади Победы;
  • Первомайском сквере;
  • на участке улицы Ленина до Вознесенского сквера;
  • на улице Тухачевского;
  • в Омской крепости;
  • частично на улицах И. Алексеева и Певцова, Спартаковской и Партизанской;
  • в парке имени 30-летия Победы.
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схема запрета движениясхема запрета движения
схема запрета движениясхема запрета движения
схема запрета движения
Фото: тг-канал Сергея Шелеста

Ранее Город55 сообщал, что в Омске перекроют ряд улиц для проведения парада Победы. Полный список улиц, которые будут закрыты для движения, вы можете увидеть здесь. Также омичей предупредили, что 9 мая с 7 до 13 часов в городе будут проводиться торжественные мероприятия, из-за чего десятки городских автобусов изменят схему движения. С новыми маршрутами можно ознакомиться здесь.

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