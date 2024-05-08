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Компания из Наро-Фоминска стала единственным учредителем «Артэс-Сиба»

Торговцы фруктами со 2-й Солнечной избежали ликвидации, сменив адрес

8 мая 2024, 06:31
Фото: 1MI

Компания из Наро-Фоминска стала единственным учредителем «Артэс-Сиба»

У омской «дочки» «Союзпромконтракта» сменилась официальная прописка.

Общество с ограниченной ответственностью «Артэс-Сиб», которое еще недавно было прописано в Омске на 2-й Солнечной, избежало ликвидации. Город55 писал о том, что налоговики не нашли эту компанию по месту регистрации и внесли в ЕГРЮЛ запись о «недостоверных данных», после чего могли подать требование об исключении фирмы из реестра. Однако теперь официальный адрес «Артэс-Сиба» поменялся: она прописана на улице Багнюка.

«Артэс-Сиб» занимается оптовой торговлей фруктами и овощами, выручка компании за 2023 год составила 3,47 млн рублей. Стоимость активов выражается отрицательным числом (минус 15,6 млн рублей), 2023 финансовый год был закрыт с убытком больше 2 млн.

Директором фирмы является Маир Ханлар Оглы Маммадов. Уставным капиталом владеет ЗАО «Союзпромконтракт», прописанное в Наро-Фоминске в Московской области. У этой фирмы есть и другие «дочки» — «Артэс-СПб», «Артэс-Урал», «Артэс-Фрэш» (у них та же специализация) и ООО «Контранс» (эта фирма занимается автомобильными грузоперевозками). Отметим, что до недавнего времени 10% УК «Артэс-Сиба» принадлежали самому обществу.

Торговцев фруктами со 2-й Солнечной могут исключить из ЕГРЮЛ
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Егрюл
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