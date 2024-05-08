Торговцы фруктами со 2-й Солнечной избежали ликвидации, сменив адрес

Общество с ограниченной ответственностью «Артэс-Сиб», которое еще недавно было прописано в Омске на 2-й Солнечной, избежало ликвидации. Город55 писал о том, что налоговики не нашли эту компанию по месту регистрации и внесли в ЕГРЮЛ запись о «недостоверных данных», после чего могли подать требование об исключении фирмы из реестра. Однако теперь официальный адрес «Артэс-Сиба» поменялся: она прописана на улице Багнюка.