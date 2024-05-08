Проект соглашения о новом сборе с омских застройщиков отправили в рабочую группу

Первое обсуждение проекта соглашения с застройщиком, которое прошло в финансовом комитете месяц назад, получилось бурным: депутаты выразили уверенность в том, что новация приведет к дополнительному подорожанию квартир. Комитет все же одобрил предложение мэрии, но на пленарном заседании Горсовета прокуратура и фракция «Единой России» высказались за то, чтобы отправить документ на доработку. На этом и порешили, а сегодня в комитете поговорили о новом варианте.