Проект соглашения о новом сборе с омских застройщиков отправили в рабочую группу

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Сегодня, 8 мая, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Один из пунктов повестки был посвящен инициативе мэрии о введении нового сбора со строителей жилья — на совершенствование социальной инфраструктуры (то есть на строительство школ и детских садов).
Город55 уже писал об этом предложении чиновников. Предполагается, что все будет исключительно добровольно: застройщики будут заключать специальные соглашения и либо самостоятельно строить сады и школы, либо делать взносы — примерно по 11 тысяч рублей с каждого квадратного метра жилья.
Первое обсуждение проекта соглашения с застройщиком, которое прошло в финансовом комитете месяц назад, получилось бурным: депутаты выразили уверенность в том, что новация приведет к дополнительному подорожанию квартир. Комитет все же одобрил предложение мэрии, но на пленарном заседании Горсовета прокуратура и фракция «Единой России» высказались за то, чтобы отправить документ на доработку. На этом и порешили, а сегодня в комитете поговорили о новом варианте.
— Говорили долго, много, потому что много опасений, — рассказал Городу55 заместитель председателя комитета Алексей Саяпин (онлайн-трансляция заседания не велась из-за технических неполадок). — При этом мы понимаем, что надо решать вопросы развития города…
В итоге решили создать специальную рабочую группу, которая займется «допиливанием» инициативы. Возглавил ее председатель финансового комитета Евгений Грушичев.
— Мы хотим, чтобы решение было максимально сбалансированным для всех, кого оно затрагивает, а это администрация, мы, жители Омска, сами застройщики, — объяснил Саяпин. — Понимая, что любые инфраструктурные сборы — это дополнительное обремененение, мы должны выработать четкие правила игры.
По ходу дела рабочая группа должна учесть еще и замечания прокуратуры. Новый проект соглашения будет обсуждаться в комитете, а позже, если получит одобрение, будет включен в повестку пленарного заседания.