Президентский указ. Омичей обеспечат жильем площадью от 33 кв. метров на человека

В президентском указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и в перспективе до 2036 года» говорится о важности поддержки семьи, укрепления здоровья граждан, повышения их благосостояния, создания комфортных и безопасных условий для жизни, развития технологий и сохранения благоприятной экологической обстановки.