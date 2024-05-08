Президентский указ. Омичей обеспечат жильем площадью от 33 кв. метров на человека

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В президентском указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и в перспективе до 2036 года» говорится о важности поддержки семьи, укрепления здоровья граждан, повышения их благосостояния, создания комфортных и безопасных условий для жизни, развития технологий и сохранения благоприятной экологической обстановки.
Рассмотрим основные цели развития Российской Федерации:
Особое внимание следует уделить следующему поручению Путина: к 2030 году обеспечить россиян жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека (а к 2036 году — не менее 38 квадратных метров).