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Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 04:05

иллюстрация

Президентский указ. Омичей обеспечат жильем площадью от 33 кв. метров на человека

8 мая 2024, 03:56
Фото: Город55
иллюстрация

Владимир Путин поручил обеспечить жителей Омской области жильем до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о целях национального развития на ближайшие 12 лет. Мы собрали для вас ключевые моменты этого важного документа.

В президентском указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и в перспективе до 2036 года» говорится о важности поддержки семьи, укрепления здоровья граждан, повышения их благосостояния, создания комфортных и безопасных условий для жизни, развития технологий и сохранения благоприятной экологической обстановки.

Рассмотрим основные цели развития Российской Федерации:

  • сохранение населения, укрепление здоровья людей и повышение их благополучия, поддержка семей;
  • развитие потенциала каждого человека, раскрытие его талантов, воспитание патриотичных и социально ответственных граждан;
  • создание комфортной и безопасной среды для жизни;
  • обеспечение экологического благополучия;
  • формирование устойчивой и динамичной экономики;
  • достижение технологического лидерства;
  • цифровая трансформация государственного и муниципального управления, а также экономики и социальной сферы.

Особое внимание следует уделить следующему поручению Путина: к 2030 году обеспечить россиян жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека (а к 2036 году — не менее 38 квадратных метров).

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#Общество#Экономика#Здоровье#Экология#Омск#Омская область#Безопасность#Семья#Новости#Указ#Развитие#Российская Федерация
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