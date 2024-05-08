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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

иллюстрация

По многочисленным просьбам. В Омске продлили автобусный маршрут №72 до Больших Полей

8 мая 2024, 11:11
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, когда в Омске автобус №72 начнет ходить до Больших Полей

Сергей Шелест сообщил, что с 13 мая изменится маршрут автобуса № 72. Теперь он будет следовать от остановки «Амурский-2» до Больших Полей. При этом обслуживание СНТ «Ивушка» сохранится в полном объеме.

Сегодня Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале о том, что маршрут автобуса № 72 будет скорректирован. Начиная со следующей недели автобус будет ходить от микрорайона «Амурский-2» до поселка Большие Поля.

«Получаю многочисленные просьбы омичей об улучшении транспортного обслуживания поселка Большие Поля. По моему поручению департаментом транспорта проведена работа с частным перевозчиком, обслуживающим автобусный маршрут № 72», — написал мэр Шелест.

Отметим, что транспортное обслуживание СНТ «Ивушка» будет сохранено в полном объеме. В течение дня будет выполнено 50 рейсов автобусов по маршруту № 72 в обоих направлениях, чтобы обеспечить удобный доступ для садоводов.

Напомним, что на данный момент по будням автобусный маршрут №72 обслуживают 22 автобуса среднего класса, а в выходные и праздничные дни — 16 автобусов.

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#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Сергей Шелест#Частный перевозчик#Транспортное обслуживание#Поселок Большие Поля#Маршрут № 72#Амурский-2#СНТ Ивушка#Рейсы автобусов
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