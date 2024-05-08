По многочисленным просьбам. В Омске продлили автобусный маршрут №72 до Больших Полей

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Сегодня Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале о том, что маршрут автобуса № 72 будет скорректирован. Начиная со следующей недели автобус будет ходить от микрорайона «Амурский-2» до поселка Большие Поля.
«Получаю многочисленные просьбы омичей об улучшении транспортного обслуживания поселка Большие Поля. По моему поручению департаментом транспорта проведена работа с частным перевозчиком, обслуживающим автобусный маршрут № 72», — написал мэр Шелест.
Отметим, что транспортное обслуживание СНТ «Ивушка» будет сохранено в полном объеме. В течение дня будет выполнено 50 рейсов автобусов по маршруту № 72 в обоих направлениях, чтобы обеспечить удобный доступ для садоводов.
Напомним, что на данный момент по будням автобусный маршрут №72 обслуживают 22 автобуса среднего класса, а в выходные и праздничные дни — 16 автобусов.