По многочисленным просьбам. В Омске продлили автобусный маршрут №72 до Больших Полей

Стало известно, когда в Омске автобус №72 начнет ходить до Больших Полей

Сергей Шелест сообщил, что с 13 мая изменится маршрут автобуса № 72. Теперь он будет следовать от остановки «Амурский-2» до Больших Полей. При этом обслуживание СНТ «Ивушка» сохранится в полном объеме.