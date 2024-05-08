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Московский рекламный оператор Russ купил омскую «Компанию СТА»

Омскую «Компанию СТА» купил московский рекламный оператор

8 мая 2024, 09:24
Фото: 1MI

Московский рекламный оператор Russ купил омскую «Компанию СТА»

Покупатель планирует устанавливать в Омске цифровые экраны.

«Компания СТА», прописанная в Омске на Тарской и специализирующаяся на наружной рекламе, поменяла владельца. Сегодня, 8 мая, стало известно, что эту фирму купила группа компаний Russ — крупный игрок на рынке «наружки», центральный офис которого находится в Москве.

— «Компания СТА» — один из старейших местных операторов, чьи активы станут отличным дополнением к нашей региональной сети, — рассказала директор Russ по продажам в регионах Александра Синявская. — В наших ближайших планах — повысить качество адресной программы, а также сосредоточить внимание на развитии в городе цифровых форматов.

Известно, что Russ планирует, в частности, устанавливать в Омске рекламные цифровые экраны.

Выручка «Компании СТА» за 2023 год превысила 93 млн рублей при чистой прибыли 13 млн. Генеральным директором фирмы является Евгений Жижко.

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Реклама#Покупка фирм#СТА
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