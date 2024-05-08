Омскую «Компанию СТА» купил московский рекламный оператор

«Компания СТА», прописанная в Омске на Тарской и специализирующаяся на наружной рекламе, поменяла владельца. Сегодня, 8 мая, стало известно, что эту фирму купила группа компаний Russ — крупный игрок на рынке «наружки», центральный офис которого находится в Москве.