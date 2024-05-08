Омские депутаты согласились штрафовать «зайцев» без предупреждения

В Омском государственном Совете сегодня, 8 мая, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Глава департамента контроля городской администрации Алексей Задорожный (кстати, сегодня его последний рабочий день) рассказал депутатам о том, как проходит борьба с безбилетниками в муниципальном транспорте. По его словам, из-за «зайцев» городской бюджет недополучает 186 млн рублей в год.