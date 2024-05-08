Омские депутаты согласились штрафовать «зайцев» без предупреждения

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Омском государственном Совете сегодня, 8 мая, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Глава департамента контроля городской администрации Алексей Задорожный (кстати, сегодня его последний рабочий день) рассказал депутатам о том, как проходит борьба с безбилетниками в муниципальном транспорте. По его словам, из-за «зайцев» городской бюджет недополучает 186 млн рублей в год.
—Такие люди сознательно не покупают билет, — уверен Задорожный. — Прежде чем наложить штраф, закон обязывает нас сделать предупреждение. Только на рассылку писем мы тратим 600 тысяч рублей. Работа контрольной службы, по моему мнению, будет эффективной, если из Административного кодекса убрать эту норму.
Депутаты согласились убрать из КоАПа пункт о «предупреждении» и повысить штраф с 300 до 700 рублей. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании.