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иллюстрация

Нешуточный срок. Экс-сотрудников ОмГТУ накажут за мошенничество и кражу 1,8 млн

8 мая 2024, 06:58
Фото: Город55
иллюстрация

Бывшие сотрудники ОмГТУ предстанут перед судом за мошенничество и кражу 1,8 млн

Сотрудники получили более 1,8 млн рублей в качестве оплаты за якобы проведенные исследования и командировочные расходы. Гособвинитель предложил назначить обвиняемым наказание: от 4 до 5 лет в колонии общего режима со штрафом 400–500 тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что четыре бывших сотрудника ОмГТУ обвиняются в хищении более 1,8 млн рублей. Речь идет о бывшем ректоре, первом проректоре и двух научных сотрудниках. Их обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество.

Оказалось, что в 2017 году один из педагогов скачал в интернете отчет по научно-исследовательской работе (НИР), подготовленный коллегами из питерского вуза, и выдал его за свой, формально изменив текст.

После чего на основании поддельной выписки ректор университета издал приказ об открытии нового направления научных исследований без предварительного обсуждения и одобрения научно-технического совета.

С мая по декабрь 2018 года первый проректор, который также возглавлял научную группу, отправлял ректору служебные записки с просьбой выплатить вознаграждение за якобы проведенные научные исследования. При этом сотрудники научной части университета предупреждали ректора, что исследования не проводятся, а отчеты не предъявляются. Несмотря на это, он разрешил выплачивать деньги.

Таким образом, подсудимые получили более 1,8 млн рублей в качестве оплаты за якобы исследования и командировочные. Свою вину они так и не признали, выдвинув противоречивые версии о том, как были получены эти выплаты.

В результате суд наложил арест на их имущество. Гособвинитель предложил в зависимости от роли каждого назначить обвиняемым наказание от 4 до 5 лет в колонии общего режима со штрафом от 400 до 500 тысяч рублей.

Также подсудимых хотят отстранить от деятельности в сфере образования. В следующем заседании выступит сторона защиты, а подсудимые скажут последнее слово.

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