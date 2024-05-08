Нешуточный срок. Экс-сотрудников ОмГТУ накажут за мошенничество и кражу 1,8 млн

С мая по декабрь 2018 года первый проректор, который также возглавлял научную группу, отправлял ректору служебные записки с просьбой выплатить вознаграждение за якобы проведенные научные исследования. При этом сотрудники научной части университета предупреждали ректора, что исследования не проводятся, а отчеты не предъявляются. Несмотря на это, он разрешил выплачивать деньги.