Нешуточный срок. Экс-сотрудников ОмГТУ накажут за мошенничество и кражу 1,8 млн

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что четыре бывших сотрудника ОмГТУ обвиняются в хищении более 1,8 млн рублей. Речь идет о бывшем ректоре, первом проректоре и двух научных сотрудниках. Их обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество.
Оказалось, что в 2017 году один из педагогов скачал в интернете отчет по научно-исследовательской работе (НИР), подготовленный коллегами из питерского вуза, и выдал его за свой, формально изменив текст.
После чего на основании поддельной выписки ректор университета издал приказ об открытии нового направления научных исследований без предварительного обсуждения и одобрения научно-технического совета.
С мая по декабрь 2018 года первый проректор, который также возглавлял научную группу, отправлял ректору служебные записки с просьбой выплатить вознаграждение за якобы проведенные научные исследования. При этом сотрудники научной части университета предупреждали ректора, что исследования не проводятся, а отчеты не предъявляются. Несмотря на это, он разрешил выплачивать деньги.
Таким образом, подсудимые получили более 1,8 млн рублей в качестве оплаты за якобы исследования и командировочные. Свою вину они так и не признали, выдвинув противоречивые версии о том, как были получены эти выплаты.
В результате суд наложил арест на их имущество. Гособвинитель предложил в зависимости от роли каждого назначить обвиняемым наказание от 4 до 5 лет в колонии общего режима со штрафом от 400 до 500 тысяч рублей.
Также подсудимых хотят отстранить от деятельности в сфере образования. В следующем заседании выступит сторона защиты, а подсудимые скажут последнее слово.