Физик заявила, чем опасны магнитные бури для Земли

Ученая АлтГУ Татьяна Андрухова утверждает, что самые сильные магнитные бури чаще всего происходят в январе–феврале и июле–августе. В данное время из-за пиковой активности на Солнце может стать больше пятен и магнитных штормов. На этом фоне увеличивается количество выбросов солнечного вещества в атмосферу. Цепной реакцией далее происходит освобождение огромного количества энергии, что может быть опасно для Земли.