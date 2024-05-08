Физик заявила, чем опасны магнитные бури для Земли

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Updated Сегодня, 10:47
Активность на Солнце приводит магнитосферу Земли в раздражение. Доцент кафедры общей и экспериментальной физики Алтайского государственного университета (АлтГУ), кандидат физико-математических наук Татьяна Андрухова рассказала изданию «Алтапресс», как появляются магнитные бури и чем они опасны для планеты.
Эксперт говорит, что магнитная буря возникает, когда на магнитное поле Земли обрушивается поток солнечного ветра. Как следствие понижается геомагнитное поле планеты.
В астрономии есть несколько категорий для оценок магнитных бурь: слабые, умеренные и большие. Их величина измеряется Kp- и G-индексами. Таким образом магнитные бури могут оцениваться по шкале G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные бури). Чем мощнее явление, тем больше влияние оно оказывает на жителей Земли и работу электроприборов.
Мнения специалистов расходятся по поводу того, действительно ли магнитные бури влияют на человеческий организм. Конечно, существенные перепада температур, смена погоды воздействуют на человека. Однако все же до конца не доказано, зависит ли состояние жителей Земли от магнитных бурь.
Стоит отметить, что большинство мелких магнитных колебаний люди не ощущают. Но некоторые врачи замечают, что состояние метеочувствительных пациентов ухудшается при сильных магнитных бурях.
Ученая АлтГУ Татьяна Андрухова утверждает, что самые сильные магнитные бури чаще всего происходят в январе–феврале и июле–августе. В данное время из-за пиковой активности на Солнце может стать больше пятен и магнитных штормов. На этом фоне увеличивается количество выбросов солнечного вещества в атмосферу. Цепной реакцией далее происходит освобождение огромного количества энергии, что может быть опасно для Земли.
Также есть риск возникновения корональных выбросов. Они гораздо мощнее, чем вспышки. Когда они происходят, в космос выбрасываются миллиарды тонн водорода со скоростью несколько тысяч километров в секунду. Корональные выбросы могут представлять угрозу для Земли, если будут направлены в сторону планеты. Из-за них высока вероятность блокировки работы электросетей и массовых отключений электроэнергии.