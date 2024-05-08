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Омское бюро праздников ищет кандидата на вакансию менеджера опоссумов

«Добро пожаловать в дружно ушибленный коллектив». В Омске ищут менеджера опоссумов

8 мая 2024, 08:47
Фото: 1MI

Омское бюро праздников ищет кандидата на вакансию менеджера опоссумов

Омское праздничное бюро «Show time» ищет сотрудника на необычную должность.

Омское праздничное бюро «Show time» ищет сотрудника на необычную должность, объявление появилось на просторах сервиса по поиску работы hh.ru.

«Мечтали о пушистой работе с белой зарплатой, как пузико у котенка? У нас есть кое-что получше. Сейчас вы все имеете шансы на шанс войти в дружно ушибленный на всю голову коллектив», — написано в описании вакансии.

В обязанности работника на должности с названием «менеджер опоссумов» будет входить организация и планирование мероприятий. Длительность смены — 4-5 часов, а зарплата — от 45 000 рублей.

Напомним, что недавно аналитики сервиса находили еще ряд необычных вакансий в Омске. Среди них художник по свету, аналитик городской среды и «продавец мечты».

«Продавец мечты». В Омске ищут кандидатов на необычные вакансии
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