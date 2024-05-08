«Добро пожаловать в дружно ушибленный коллектив». В Омске ищут менеджера опоссумов

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Омское праздничное бюро «Show time» ищет сотрудника на необычную должность, объявление появилось на просторах сервиса по поиску работы hh.ru.
«Мечтали о пушистой работе с белой зарплатой, как пузико у котенка? У нас есть кое-что получше. Сейчас вы все имеете шансы на шанс войти в дружно ушибленный на всю голову коллектив», — написано в описании вакансии.
В обязанности работника на должности с названием «менеджер опоссумов» будет входить организация и планирование мероприятий. Длительность смены — 4-5 часов, а зарплата — от 45 000 рублей.
Напомним, что недавно аналитики сервиса находили еще ряд необычных вакансий в Омске. Среди них художник по свету, аналитик городской среды и «продавец мечты».