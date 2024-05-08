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Стало известно, когда в Омске сдадут проблемный ЖК «Золотые купола» на Яковлева

292 из 308 квартир дольщикам. Проблемный долгострой на Яковлева сдадут к концу года

8 мая 2024, 05:50

Стало известно, когда в Омске сдадут проблемный ЖК «Золотые купола» на Яковлева

Министр строительства Омской области Рашко сообщил, что строительно-монтажные работы на проблемном долгострое по адресу Тарская — Яковлева начнутся 13 мая. Конкурс на завершение строительства выиграла компания «Строительные материалы Сибири».

Министр строительства Омской области Александр Рашко сообщил в своем телеграм-канале, что строительно-монтажные работы на проблемном долгострое, расположенном по адресу Тарская — Яковлева, начнутся в понедельник, 13 мая.

По его словам, уже заключен контракт между региональным Фондом защиты прав дольщиков и компанией «Строительные материалы Сибири». Эта компания выиграла конкурс на завершение строительства.

В этом доме будет 308 квартир, из них 292 предназначены для дольщиков. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца года.

долгострой по Тарской-Яковлевадолгострой по Тарской-Яковлева
долгострой по Тарской-Яковлевадолгострой по Тарской-Яковлева
долгострой по Тарской-Яковлева
Фото: Наталья Перепелкина / Минстрой

Ранее Город55 рассказывал, что разбор проблемного долгостроя на улице 70 лет Октября займет больше времени, чем планировалось. В последние две недели демонтажные работы были приостановлены.

Дело в том, что подрядчику, который получил контракт на завершение строительства многоквартирного дома, — компании «Арт Ремстрой» Карена Мартояна — необходимо дополнительное оборудование. Речь идет о башенном кране. Минстрой уточнил, что кран установят и продолжат работы по сносу монолитных конструкций до основания фундамента.

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