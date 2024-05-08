292 из 308 квартир дольщикам. Проблемный долгострой на Яковлева сдадут к концу года

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Министр строительства Омской области Александр Рашко сообщил в своем телеграм-канале, что строительно-монтажные работы на проблемном долгострое, расположенном по адресу Тарская — Яковлева, начнутся в понедельник, 13 мая.
По его словам, уже заключен контракт между региональным Фондом защиты прав дольщиков и компанией «Строительные материалы Сибири». Эта компания выиграла конкурс на завершение строительства.
В этом доме будет 308 квартир, из них 292 предназначены для дольщиков. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца года.
Ранее Город55 рассказывал, что разбор проблемного долгостроя на улице 70 лет Октября займет больше времени, чем планировалось. В последние две недели демонтажные работы были приостановлены.
Дело в том, что подрядчику, который получил контракт на завершение строительства многоквартирного дома, — компании «Арт Ремстрой» Карена Мартояна — необходимо дополнительное оборудование. Речь идет о башенном кране. Минстрой уточнил, что кран установят и продолжат работы по сносу монолитных конструкций до основания фундамента.