Житель Омской области обнаружил на дне пруда у Федоровки обилие мертвых рыб

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
На состояние пруда у аэропорта Федоровка омич пожаловался в городском паблике «Омск ВК». По его словам, мертвые рыбы заполнили все дно водного объекта, начиная с берега. Кроме того, вода приобрела желто-красный оттенок.
«В минувшее воскресенье первый раз в этом сезоне выбрался с семьей на природу, но отдых был омрачен. Если есть неравнодушные к этому месту, просьба звонить в Рыбнадзор. Рыбу эту нужно убирать, и тогда через пару лет водоем восстановится», — написал омич.
Напомним, что недавно омичи сообщали о загрязнении леса рядом с садовым товариществом «Аэрофлот», там мусор начал появляться после закрытия свалки в Старом Кировске.