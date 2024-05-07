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Житель Омской области обнаружил обилие мертвых рыб в пруде рядом с Федоровкой

Житель Омской области обнаружил на дне пруда у Федоровки обилие мертвых рыб

7 мая 2024, 14:08
Фото: 1MI

Житель Омской области обнаружил обилие мертвых рыб в пруде рядом с Федоровкой

Семья мужчины отправилась на природу, однако отдых испортило состояние пруда, в кортом плавало большое количество мертвых рыб.

На состояние пруда у аэропорта Федоровка омич пожаловался в городском паблике «Омск ВК». По его словам, мертвые рыбы заполнили все дно водного объекта, начиная с берега. Кроме того, вода приобрела желто-красный оттенок.

«В минувшее воскресенье первый раз в этом сезоне выбрался с семьей на природу, но отдых был омрачен. Если есть неравнодушные к этому месту, просьба звонить в Рыбнадзор. Рыбу эту нужно убирать, и тогда через пару лет водоем восстановится», — написал омич.
Фото: Скриншот / "Омск ВК"

Напомним, что недавно омичи сообщали о загрязнении леса рядом с садовым товариществом «Аэрофлот», там мусор начал появляться после закрытия свалки в Старом Кировске.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Рыбалка#Рыбак#Новости#Рыба#Хищная рыба#Рыбаки#Весенняя рыбалка#Вымерли
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