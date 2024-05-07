Ждет приватизация. В Омске ДК имени Козицкого планируют продать за 80 млн рублей

В Омске после неудачных попыток найти концессионера для дворца культуры имени Н. Г. Козицкого и расположенного рядом с ним спортзала решили продать их в частные руки. Нежилые здания 1977 года постройки, расположенные на Рабиновича, 93, включили в программу приватизации муниципального имущества города Омска. Соответствующее распоряжение мэр Сергей Шелест подписал 2 мая 2024 года.