Ждет приватизация. В Омске ДК имени Козицкого планируют продать за 80 млн рублей

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В Омске после неудачных попыток найти концессионера для дворца культуры имени Н. Г. Козицкого и расположенного рядом с ним спортзала решили продать их в частные руки. Нежилые здания 1977 года постройки, расположенные на Рабиновича, 93, включили в программу приватизации муниципального имущества города Омска. Соответствующее распоряжение мэр Сергей Шелест подписал 2 мая 2024 года.
Организацией продажи путем проведения аукциона в электронной форме займется депимущества омской мэрии.
Под приватизацию попали трехэтажное здание ДК площадью 5015,3 кв. м и двухэтажное здание спортзала площадью 520,2 кв. м. Их оценили в 80,376 млн рублей (начальная цена). Шаг аукциона составляет 4 018 800 рублей. Дополнительно покупателю придется «выложить» 20,027 млн за земельный участок под зданиями. Территория площадью 8562 «квадратов» предназначена для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства и религии.
Оба здания — и дворец культуры, и спортзал — сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии, процент физического износа составляет 94%. В кирпичной кладке стен — трещины, повреждена внутренняя отделка.
Ранее по подобному сценарию, кстати, уже развивались события в Омске. После провала с концессионным соглашением на продажу выставили здание бывшего кинотеатра «Сатурн». За 34 млн рублей объект недвижимости с землей выкупило ООО «Волгоградская». А уже в августе прошлого года заброшенное здание «Сатурна» полностью снесли.