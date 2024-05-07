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В Омске сумма штрафов за неправильную утилизацию мусора выросла до 3,4 млн рублей

7 мая 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске существенно возросла сумма штрафов за неправильную утилизацию мусора

В городской администрации рассказали о результатах проверки соблюдения правил утилизации мусора, с начала года сумма штрафов за нарушения составила 2,7 млн.

В Омске продолжаются проверки соблюдения правил утилизации мусора. Согласно данным городской администрации, сумма штрафов за нарушения выросла до 3,4 млн рублей, а с начала года, по состоянию на 24 апреля, составила 2,7 млн. Вся информация, которую специалистам удалось собрать в ходе рейдов, направились в минприроды, там же были возбуждены административные дела.

Согласно статье 8.2 КоАП РФ, за подобные нарушения полагается административный штраф: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей; для предпринимателей без образования юридического лица — от 50 тысяч до 70 тысяч рублей (либо остановка деятельности на 12 суток); для юридических лиц — от 250 тысяч до 400 тысяч рублей (либо остановка деятельности на 12 суток).

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