В Омске сумма штрафов за неправильную утилизацию мусора выросла до 3,4 млн рублей

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В Омске продолжаются проверки соблюдения правил утилизации мусора. Согласно данным городской администрации, сумма штрафов за нарушения выросла до 3,4 млн рублей, а с начала года, по состоянию на 24 апреля, составила 2,7 млн. Вся информация, которую специалистам удалось собрать в ходе рейдов, направились в минприроды, там же были возбуждены административные дела.
Согласно статье 8.2 КоАП РФ, за подобные нарушения полагается административный штраф: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей; для предпринимателей без образования юридического лица — от 50 тысяч до 70 тысяч рублей (либо остановка деятельности на 12 суток); для юридических лиц — от 250 тысяч до 400 тысяч рублей (либо остановка деятельности на 12 суток).