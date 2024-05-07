В Омске сумма штрафов за неправильную утилизацию мусора выросла до 3,4 млн рублей

Согласно статье 8.2 КоАП РФ, за подобные нарушения полагается административный штраф: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей; для предпринимателей без образования юридического лица — от 50 тысяч до 70 тысяч рублей (либо остановка деятельности на 12 суток); для юридических лиц — от 250 тысяч до 400 тысяч рублей (либо остановка деятельности на 12 суток).