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Ученые сообщили о крупнейшей за 10 лет вспышке на Солнце

Ученые сообщили о крупнейшей за 10 лет вспышке на Солнце

7 мая 2024, 15:23
Одна из мощнейших вспышек на Солнце уровня Х4,5 произошла 6 мая 2024 года. За последние 10 лет удалось зафиксировать лишь четыре подобные вспышки.

Как сообщила «Новая Хакасия», астрономы характеризуют это событие как исключительно значимое.

В течение последних дней было отмечено учащение вспышек, сконцентрированных в северном солнечном полушарии, благодаря чему даже в южных широтах Земли стало возможно увидеть полярные сияния.

6 мая, после того как Солнце зашло, красное сияние смогли увидеть жители Ленинградской и Московской областей, а также некоторых южных регионов России. Впрочем, ученые сообщают, что сезон наблюдений скоро завершится, поскольку на смену ему придет время белых ночей.

В Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что сейчас Земля окутана космической плазмой, что может иметь опасность для аппаратуры, работающей на орбите, а также угрожать здоровью метеочувствительных людей. Примечательно, что магнитную бурю можно ждать лишь через некоторое время после взрыва, ведь плазма достигает Земли не сразу.

Сильная буря, совпавшая по времени с сиянием у северного горизонта, была зафиксирована в ночь на 6 мая, сразу после полуночи, и продолжалась до утра.

Цикл солнечной активности составляет 11 с половиной лет. Пик этого цикла ожидается в 2024–2025 годах и, по утверждению астрономов, не будет максимальным.

#Общество
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