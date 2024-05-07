Ученые сообщили о крупнейшей за 10 лет вспышке на Солнце

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Как сообщила «Новая Хакасия», астрономы характеризуют это событие как исключительно значимое.
В течение последних дней было отмечено учащение вспышек, сконцентрированных в северном солнечном полушарии, благодаря чему даже в южных широтах Земли стало возможно увидеть полярные сияния.
6 мая, после того как Солнце зашло, красное сияние смогли увидеть жители Ленинградской и Московской областей, а также некоторых южных регионов России. Впрочем, ученые сообщают, что сезон наблюдений скоро завершится, поскольку на смену ему придет время белых ночей.
В Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что сейчас Земля окутана космической плазмой, что может иметь опасность для аппаратуры, работающей на орбите, а также угрожать здоровью метеочувствительных людей. Примечательно, что магнитную бурю можно ждать лишь через некоторое время после взрыва, ведь плазма достигает Земли не сразу.
Сильная буря, совпавшая по времени с сиянием у северного горизонта, была зафиксирована в ночь на 6 мая, сразу после полуночи, и продолжалась до утра.
Цикл солнечной активности составляет 11 с половиной лет. Пик этого цикла ожидается в 2024–2025 годах и, по утверждению астрономов, не будет максимальным.