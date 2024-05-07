Ученые сообщили о крупнейшей за 10 лет вспышке на Солнце

В Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что сейчас Земля окутана космической плазмой, что может иметь опасность для аппаратуры, работающей на орбите, а также угрожать здоровью метеочувствительных людей. Примечательно, что магнитную бурю можно ждать лишь через некоторое время после взрыва, ведь плазма достигает Земли не сразу.