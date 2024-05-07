Товары для любви. В Омске за 3,5 млн продают сеть магазинов для взрослых

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В Омске выставили на продажу сеть магазинов эротических товаров. Бизнес состоит из трех торговых точек, они расположены в комплексах «Фестиваль», «Флагман» и «Европа». Цена за всю сеть составляет 3,5 млн рублей.
«В сделку входят 3 магазина с арендой в крупных ТЦ (переуступка права аренды согласована). Товарные остатки на сумму 1,2 млн. Торговое оборудование. Товароучетная программа и действующий сайт по приему заказов с онлайн отображением реальных остатков», — говорится в объявлении.
Причины продажи готового бизнеса не указаны.
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