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Published Сегодня, 09:08

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Товары для любви. В Омске за 3,5 млн продают сеть магазинов для взрослых

7 мая 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске выставили на продажу сеть магазинов для взрослых за 3,5 млн

Торговые точки находятся в крупных комплексах: «Фестивале», «Флагмане», «Европе».

В Омске выставили на продажу сеть магазинов эротических товаров. Бизнес состоит из трех торговых точек, они расположены в комплексах «Фестиваль», «Флагман» и «Европа». Цена за всю сеть составляет 3,5 млн рублей.

«В сделку входят 3 магазина с арендой в крупных ТЦ (переуступка права аренды согласована). Товарные остатки на сумму 1,2 млн. Торговое оборудование. Товароучетная программа и действующий сайт по приему заказов с онлайн отображением реальных остатков», — говорится в объявлении.

Причины продажи готового бизнеса не указаны.

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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Аренда#Фестиваль#Интим-товары#Продажа бизнеса#Сайт#Торговые точки#Магазины для взрослых
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