Стройка возобновится? Проект высотки возле ТЦ «Континент» в Омске прошел экспертизу

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Городу55 стало известно, что в Омске собираются возобновить строительство высотного здания, которое входит в состав выставочно-ярмарочного и административного-гостиничного комплекса на 70 лет Октября. Проект строительства после корректировки прошел экспертизу. Положительное заключение 7 мая выдал омский «Сибрегионэксперт».
Корректировкой проекта недостроенной высотки занималась компания «Архитектурно-строительный комплекс». В ее учредителях значатся ООО «Стройхозторг», а также предприниматели Виктор Костенко и Рушания Соколова.
Застройщиком выступает зарегистрированное в январе прошлого года ООО «Торговый центр „Континент“». Компания специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Владеют «Торговым центром „Континент“» депутат Заксобрания Омской области Валерий Кокорин (80% доли), ООО «Торговый пассаж» (7,33%), ООО «Галерея торговли» (6,3%), ООО «Центр развлечений и торговли» (4,94%) и «Розничное предприятие „Ваш дом“» (0,53%).
Напомним, что «Континент» общей площадью на 160 тысяч кв. м сдавался поэтапно. Так, в 2002 году в Омске открылась первая очередь с супермаркетом, а в 2008-м — вторая, где место нашлось не только многочисленным бутикам, но и кинотеатру и боулингу. После этого заработали мебельный, строительный центры и гостиница.