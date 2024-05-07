Стройка возобновится? Проект высотки возле ТЦ «Континент» в Омске прошел экспертизу

Напомним, что «Континент» общей площадью на 160 тысяч кв. м сдавался поэтапно. Так, в 2002 году в Омске открылась первая очередь с супермаркетом, а в 2008-м — вторая, где место нашлось не только многочисленным бутикам, но и кинотеатру и боулингу. После этого заработали мебельный, строительный центры и гостиница.