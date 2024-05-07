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Комплекс на 70 лет Октября

Стройка возобновится? Проект высотки возле ТЦ «Континент» в Омске прошел экспертизу

7 мая 2024, 10:33
Фото: yandex.ru/maps
Комплекс на 70 лет Октября

В Омске после корректировки одобрили проект строительства высотки у «Континента»

Недостроенное здание входит в состав «Экспоцентра» на 70 лет Октября.

Городу55 стало известно, что в Омске собираются возобновить строительство высотного здания, которое входит в состав выставочно-ярмарочного и административного-гостиничного комплекса на 70 лет Октября. Проект строительства после корректировки прошел экспертизу. Положительное заключение 7 мая выдал омский «Сибрегионэксперт».

Корректировкой проекта недостроенной высотки занималась компания «Архитектурно-строительный комплекс». В ее учредителях значатся ООО «Стройхозторг», а также предприниматели Виктор Костенко и Рушания Соколова.

Участок, где находится недостроенное зданиеУчасток, где находится недостроенное здание
Участок, где находится недостроенное здание
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Застройщиком выступает зарегистрированное в январе прошлого года ООО «Торговый центр „Континент“». Компания специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Владеют «Торговым центром „Континент“» депутат Заксобрания Омской области Валерий Кокорин (80% доли), ООО «Торговый пассаж» (7,33%), ООО «Галерея торговли» (6,3%), ООО «Центр развлечений и торговли» (4,94%) и «Розничное предприятие „Ваш дом“» (0,53%).

Напомним, что «Континент» общей площадью на 160 тысяч кв. м сдавался поэтапно. Так, в 2002 году в Омске открылась первая очередь с супермаркетом, а в 2008-м — вторая, где место нашлось не только многочисленным бутикам, но и кинотеатру и боулингу. После этого заработали мебельный, строительный центры и гостиница.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Строительство#Долгострой#Торговый центр#Новости#Валерий Кокорин#Тц#Высотка#ТЦ Континент#Недостроенные объекты
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