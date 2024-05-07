«Самые вкусные чебуреки в моей жизни!». Топ чебуречных Омска

Точка находится на 20-й Линии, 61/2. Ее можно легко увидеть в конце улицы Звездова. Отзывов не так много. Один из них гласит, что в заведении лучше не брать хот-доги, так как они сухие. Зато другой человек отмечает, что здесь готовят неплохую самсу, продукция всегда была свежей.