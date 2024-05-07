«Самые вкусные чебуреки в моей жизни!». Топ чебуречных Омска

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Материал был составлен на основе информации, представленной на сервисе 2GIS.RU.
Точка находится на улице 22 Апреля, 16/3. Гостям очень нравится продукция, которую здесь готовят, очень много положительных комментариев. Любители стритфуда отмечают, что в этой чебуречной много интересных начинок. Есть возможность сделать предзаказ.
«Самые вкусные чебуреки в моей жизни! Хрустящие, сочные, вкусные. К тому же повар очень приятная и вежливая», — написал один из постоянных клиентов.
Заведение расположилось на Багратиона, 25 к2 на перекрестке с улицей Барнаульская. В последнем отзыве гость указал, что здесь всегда свежие и вкусные чебуреки. Другой омич рассказал, что продукцией доволен, однако периодически попадает на невежливых сотрудниц. Тем не менее он поставил наивысшую оценку, поскольку все-таки встретился с доброжелательным продавцом.
«Продавец просто наилучший, очень доброжелательна, общительна и просто замечательный человек, который любит свою работу. Продавцу огромное уважение и человеческое спасибо», — написал мужчина.
Точка находится на 20-й Линии, 61/2. Ее можно легко увидеть в конце улицы Звездова. Отзывов не так много. Один из них гласит, что в заведении лучше не брать хот-доги, так как они сухие. Зато другой человек отмечает, что здесь готовят неплохую самсу, продукция всегда была свежей.
Меню стандартное для стритфуда этого типа: чебуреки, самса, беляши, пирожки, бургеры и хот-доги.
Закусочная стоит на улице Красный Путь, 84 к5. От остановки «Городок Водников» дойти одну минуту. Есть как положительные, так и отрицательные отзывы. Девушка Анна — постоянный гость этого заведения — говорит, что уже долгое время заказывает там чебуреки. По ее мнению, в «ЧебуреМи» готовят вкусно и быстро. Точно такой же отзыв оставляет другая посетительница. Но есть и те, кто остался крайне недоволен местной выпечкой.
«После двух укусов теста мясо выпало. Обратились к продавцу, на что он ответил, что такое бывает, они ничем помочь не могут. Деньги на ветер, впечатления 0 из 10», — написала еще одна гостья.
Любители стритфуда отмечают, что на точке работают приятные девушки.