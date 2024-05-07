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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

В представленных чебуречных, как правило, свежая выпечка.

«Самые вкусные чебуреки в моей жизни!». Топ чебуречных Омска

7 мая 2024, 11:18
Фото: Город55
В представленных чебуречных, как правило, свежая выпечка.
Чебуреки — спасение от голода. Многие согласятся, что ресторанные блюда проигрывают любимому мясному лакомству. Но нужно знать, где брать! Город55 составил топ чебуречных в Омске с самым высоким рейтингом.

Материал был составлен на основе информации, представленной на сервисе 2GIS.RU.

1. «Зеленый чебурек» в Нефтяниках (оценка 4.9 из 5)

Точка находится на улице 22 Апреля, 16/3. Гостям очень нравится продукция, которую здесь готовят, очень много положительных комментариев. Любители стритфуда отмечают, что в этой чебуречной много интересных начинок. Есть возможность сделать предзаказ.

«Самые вкусные чебуреки в моей жизни! Хрустящие, сочные, вкусные. К тому же повар очень приятная и вежливая», — написал один из постоянных клиентов.

2. Чебуречная в Амурском поселке (оценка 3.5 из 5)

Заведение расположилось на Багратиона, 25 к2 на перекрестке с улицей Барнаульская. В последнем отзыве гость указал, что здесь всегда свежие и вкусные чебуреки. Другой омич рассказал, что продукцией доволен, однако периодически попадает на невежливых сотрудниц. Тем не менее он поставил наивысшую оценку, поскольку все-таки встретился с доброжелательным продавцом.

В чебуречных можно купить недорогой перекус.В чебуречных можно купить недорогой перекус.
В чебуречных можно купить недорогой перекус.
Фото: Город55
«Продавец просто наилучший, очень доброжелательна, общительна и просто замечательный человек, который любит свою работу. Продавцу огромное уважение и человеческое спасибо», — написал мужчина.

3. Киоск фастфуда в микрорайоне Попова (оценка 3.5 из 5)

Точка находится на 20-й Линии, 61/2. Ее можно легко увидеть в конце улицы Звездова. Отзывов не так много. Один из них гласит, что в заведении лучше не брать хот-доги, так как они сухие. Зато другой человек отмечает, что здесь готовят неплохую самсу, продукция всегда была свежей.

Меню стандартное для стритфуда этого типа: чебуреки, самса, беляши, пирожки, бургеры и хот-доги.

4. «ЧебурекМи» на городке Водников (оценка 3.4 из 5)

Закусочная стоит на улице Красный Путь, 84 к5. От остановки «Городок Водников» дойти одну минуту. Есть как положительные, так и отрицательные отзывы. Девушка Анна — постоянный гость этого заведения — говорит, что уже долгое время заказывает там чебуреки. По ее мнению, в «ЧебуреМи» готовят вкусно и быстро. Точно такой же отзыв оставляет другая посетительница. Но есть и те, кто остался крайне недоволен местной выпечкой.

«После двух укусов теста мясо выпало. Обратились к продавцу, на что он ответил, что такое бывает, они ничем помочь не могут. Деньги на ветер, впечатления 0 из 10», — написала еще одна гостья.

Любители стритфуда отмечают, что на точке работают приятные девушки.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Новости#Общепит#Еда#Кулинария
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