С перспективой на расширение. В омской «Меге» откроют магазин белорусской одежды

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Стало известно, что одно из пустующих помещений в торговом центре «Мега» займет белорусский бренд «Mark Formelle». Об этом сообщили в пресс-службе минэкономики после вчерашних деловых переговоров представителей омского бизнеса и крупных белорусских производителей.
Представитель компании «Mark Formelle» Виктор Матиевич рассказал, что договор аренды с ТЦ «Мега» уже подписан. К подготовке помещения для размещения магазина хотят приступить на следующей неделе.
«Мы учитывали, что Омск большой город, хорошая проходимость и средняя заработная плата, поэтому рассматриваем возможность открытия еще двух-трех магазинов. Интересуют также оптовая продажа, а также готовы подумать над открытием швейного производства», — отметил Матиевич.
Под белорусским брендом в настоящий момент открыто более 300 фирменных магазинов в странах СНГ. Компания — один из ведущих производителей женского, мужского и детского белья и одежды из трикотажа в Белоруссии.
Ранее Город55 рассказывал, что может открыться в «Меге» вместо IKEA. Пустующие торговые площадки в 14 российских регионах планирует занять «Мегамаркет».