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Published Сегодня, 12:54

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С перспективой на расширение. В омской «Меге» откроют магазин белорусской одежды

7 мая 2024, 12:54
Фото: 1MI
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В омской «Меге» откроют магазин известного белорусского бренда одежды

Компания уже арендовала помещение и на следующей неделе начнет подготавливать его для размещения магазина.

Стало известно, что одно из пустующих помещений в торговом центре «Мега» займет белорусский бренд «Mark Formelle». Об этом сообщили в пресс-службе минэкономики после вчерашних деловых переговоров представителей омского бизнеса и крупных белорусских производителей.

Представитель компании «Mark Formelle» Виктор Матиевич рассказал, что договор аренды с ТЦ «Мега» уже подписан. К подготовке помещения для размещения магазина хотят приступить на следующей неделе.

«Мы учитывали, что Омск большой город, хорошая проходимость и средняя заработная плата, поэтому рассматриваем возможность открытия еще двух-трех магазинов. Интересуют также оптовая продажа, а также готовы подумать над открытием швейного производства», — отметил Матиевич.

Под белорусским брендом в настоящий момент открыто более 300 фирменных магазинов в странах СНГ. Компания — один из ведущих производителей женского, мужского и детского белья и одежды из трикотажа в Белоруссии.

Ранее Город55 рассказывал, что может открыться в «Меге» вместо IKEA. Пустующие торговые площадки в 14 российских регионах планирует занять «Мегамаркет».

Стало известно, какой магазин появится в омской «Меге» вместо закрытой IKEA
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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Магазин#Торговый центр#Торговля#Новости#Белоруссия#Открытие#МЕГА Омск
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