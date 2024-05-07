Репетиция парада. Центральную часть Омска заполонила военная техника

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Жители Омска заметили военную технику в центре города, у Соборной площади. Боевые машины будут участвовать в торжественном параде, посвященном празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня в 19:30 пройдет репетиция Парада Победы. Сам парад традиционно состоится 9 мая, в День Победы. В прошлом году омичи увидели на параде, как военнослужащие воинских частей гарнизона продемонстрировали строевую выправку и слаженность действий. В нем участвовали офицеры и курсанты военно-учебных заведений нашего региона.
Ранее Город55 сообщал, что 7 и 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий схема движения общественного транспорта будет изменена. В эти дни движение всех видов транспорта будет временно прекращено на центральных улицах города.
В преддверии 9 Мая и в сам День Победы в Омске перекроют центральные улицы для репетиции и проведения парада. Информация об этом появилась на сайте городской администрации. Репетиция парада состоится сегодня, 7 мая. С перечнем улиц, которые будут перекрыты в этот день, вы можете ознакомиться здесь.
Напоминаем, что омичей приглашают принять участие в забеге «Километр Победы», который пройдет 9 мая на «Зеленом острове». Забег стартует каждые 30 минут. Принять участие в нем можно бесплатно. Соревнования включают в себя дистанцию в 79 километров, посвященную 79-й годовщине Победы.