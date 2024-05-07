Репетиция парада. Центральную часть Омска заполонила военная техника

В преддверии 9 Мая и в сам День Победы в Омске перекроют центральные улицы для репетиции и проведения парада. Информация об этом появилась на сайте городской администрации. Репетиция парада состоится сегодня, 7 мая. С перечнем улиц, которые будут перекрыты в этот день, вы можете ознакомиться здесь.