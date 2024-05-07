«Продавец мечты». В Омске ищут кандидатов на необычные вакансии

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru изучили необычные предложения о трудоустройстве, которые доступны жителям Омской области.
Так, например, в институт территориального планирования требуется аналитик городской среды. Работник на этой должности будет выявлять проблемы и перспективы развития города, а также оказывать влияние на составление «сценария» жизни Омска. Кандидат должен иметь высшее образование, быть инициативным, ответственным и заинтересованным в улучшении окружающего пространства.
Еще одна необычная вакансия — продавец мечты, который будет консультировать клиентов и проводить презентации услуг компании. На эту должность рассматривают в том числе кандидатов без опыта работы, преимуществом будет наличие навыков ведения деловых переговоров.
Кроме того, в Омске ищут специалиста отдела озеленения, художника по свету, инструктора в аквапарк и рабочего зеленого хозяйства.