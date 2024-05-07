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«Продавец мечты». В Омске ищут кандидатов на необычные вакансии

7 мая 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске ищут кандидатов на необычные должности

Один из сервисов по поиску работы опубликовал список необычных вакансий, на которые требуются сотрудники, среди них художник по свету, аналитик городской среды и другие.

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru изучили необычные предложения о трудоустройстве, которые доступны жителям Омской области.

Так, например, в институт территориального планирования требуется аналитик городской среды. Работник на этой должности будет выявлять проблемы и перспективы развития города, а также оказывать влияние на составление «сценария» жизни Омска. Кандидат должен иметь высшее образование, быть инициативным, ответственным и заинтересованным в улучшении окружающего пространства.

Еще одна необычная вакансия — продавец мечты, который будет консультировать клиентов и проводить презентации услуг компании. На эту должность рассматривают в том числе кандидатов без опыта работы, преимуществом будет наличие навыков ведения деловых переговоров.

Кроме того, в Омске ищут специалиста отдела озеленения, художника по свету, инструктора в аквапарк и рабочего зеленого хозяйства.

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