«Продавец мечты». В Омске ищут кандидатов на необычные вакансии

Так, например, в институт территориального планирования требуется аналитик городской среды. Работник на этой должности будет выявлять проблемы и перспективы развития города, а также оказывать влияние на составление «сценария» жизни Омска. Кандидат должен иметь высшее образование, быть инициативным, ответственным и заинтересованным в улучшении окружающего пространства.