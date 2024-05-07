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Published Сегодня, 06:26

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Победила в кадровом конкурсе. В омском минфине назначили нового заместителя

7 мая 2024, 06:26
Фото: Город55
Иллюстрация

В омском министерстве финансов произошло громкое назначение

В команде министерства чиновница работает с 2008 года.

У министра финансов Омской области Вадима Чеченко появился новый заместитель. Должность получила Наталья Палеха, которая ранее победила в кадровом конкурсе «Омская область: ПРОдвижение». Распоряжение о соответствующем назначении уже подписано. К своим обязанностям чиновница приступила сегодня, 7 мая.

В команде областного минфина Наталья Палеха работает с 2008 года. До повышения она руководила департаментом цифровизации управления государственными и муниципальными финансами.

Наталья ПалехаНаталья Палеха
Наталья Палеха
Фото: Пресс-служба министерства финансов Омской области
«В новой должности будет курировать развитие систем управления финансами, вопросы цифровизации, информационной безопасности и защиты данных», — сообщили в пресс-службе министерства финансов.

Отметим, что заместителями Вадима Чеченко также являются Юрий Наделяев (первый замминистра), Ольга Шипитько и Светлана Акимова.

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#Юлия Истомина#Политика#Омск#Омская область#Правительство Омской области#Вадим Чеченко#Назначение#Новости#Заместитель#Министерство финансов
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