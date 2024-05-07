Победила в кадровом конкурсе. В омском минфине назначили нового заместителя

У министра финансов Омской области Вадима Чеченко появился новый заместитель. Должность получила Наталья Палеха, которая ранее победила в кадровом конкурсе «Омская область: ПРОдвижение». Распоряжение о соответствующем назначении уже подписано. К своим обязанностям чиновница приступила сегодня, 7 мая.