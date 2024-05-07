Победила в кадровом конкурсе. В омском минфине назначили нового заместителя

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
У министра финансов Омской области Вадима Чеченко появился новый заместитель. Должность получила Наталья Палеха, которая ранее победила в кадровом конкурсе «Омская область: ПРОдвижение». Распоряжение о соответствующем назначении уже подписано. К своим обязанностям чиновница приступила сегодня, 7 мая.
В команде областного минфина Наталья Палеха работает с 2008 года. До повышения она руководила департаментом цифровизации управления государственными и муниципальными финансами.
«В новой должности будет курировать развитие систем управления финансами, вопросы цифровизации, информационной безопасности и защиты данных», — сообщили в пресс-службе министерства финансов.
Отметим, что заместителями Вадима Чеченко также являются Юрий Наделяев (первый замминистра), Ольга Шипитько и Светлана Акимова.