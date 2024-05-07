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Правительство РФ ушло в отставку после инаугурации Путина

По закону. Правительство РФ ушло в отставку после инаугурации Путина

7 мая 2024, 10:16
Фото: 1MI

Правительство РФ ушло в отставку после инаугурации Путина

Действующее правительство РФ сложило полномочия после вступления Владимира Путина в должность главы государства.

После инаугурации президента Владимира Путина, которая состоялась сегодня в Большом Кремлевском дворце, правительство Российской Федерации сложило полномочия.

Такая мера необходима по закону. Состав правительства уходит в отставку после начала нового президентского срока.

«В соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации и статьей 34 федерального конституционного закона „О Правительстве Российской Федерации“ правительство РФ слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом РФ», — говорится в документе.
Фото: Правительство РФ

Как сообщила сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, кандидаты министров в новый состав правительства РФ должны представить до 15 мая. Председателя правительства могут назначить уже сегодня, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что сегодня Владимир Путин начал свой пятый президентский срок. На выборах, которые состоялись с 15 по 17 марта, он получил 87,28% голосов.

Владимир Путин вступил в должность президента России
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