Перспективы экономического развития обсудят на дне национальных приоритетов 8 мая

Помимо этого, должны пройти и две отраслевые панели: «Производительность труда» и «Инвестиционный климат: какие перспективы в 2024 году?». Спикерами таких событий станут замглавы Министерства экономического развития РФ Мурат Керефов, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов, гендиректор автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон, представители госкорпораций, предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, деловых сообществ и региональных органов власти. Эксперты обсудят результаты и перспективы взаимодействия российского правительства, бизнеса и регионов по развитию инвестирования, значимость соблюдения Регионального инвестиционного стандарта, в том числе механизм обратной связи с предпринимателями, а также расскажут об успехах реализации нацпроекта «Производительность труда».