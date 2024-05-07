Перспективы экономического развития обсудят на дне национальных приоритетов 8 мая

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Наиболее значимым событием национального дня выступит пленарная сессия «Эффективная и конкурентная экономика» с участием первого зампреда российского правительства Андрея Белоусова, главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, заммэра столицы в правительстве Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Марии Багреевой, председателя ПАО «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова, гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, председателя совета директоров группы компаний «Дело» Сергея Шишкарева.
Запланированы обсуждения проблем экономики, производительности труда, возможностей участия федеральной и региональной власти в становлении качественного инвестиционного климата, поддержки малого и среднего бизнеса и деловой активности, влияния финансового сектора на привлечение новых инвестиций предприятиями, снятия транспортно-логистических ограничений для становления логистической независимости России, пишет РИА «Новости».
Помимо этого, должны пройти и две отраслевые панели: «Производительность труда» и «Инвестиционный климат: какие перспективы в 2024 году?». Спикерами таких событий станут замглавы Министерства экономического развития РФ Мурат Керефов, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов, гендиректор автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон, представители госкорпораций, предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, деловых сообществ и региональных органов власти. Эксперты обсудят результаты и перспективы взаимодействия российского правительства, бизнеса и регионов по развитию инвестирования, значимость соблюдения Регионального инвестиционного стандарта, в том числе механизм обратной связи с предпринимателями, а также расскажут об успехах реализации нацпроекта «Производительность труда».