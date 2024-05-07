Ожидается подъем воды. В Усть-Ишиме затопило 16 домов и 90 участков во время паводка

Так, в поселке Слободчики вода проникла в 16 жилых домов и на 90 придомовых территорий. В постройках проживает 26 человек, большая часть из них эвакуированы — 4 находятся в пункте временного размещения, 19 — у родственников, еще 3 отказались от эвакуации.