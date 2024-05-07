Ожидается подъем воды. В Усть-Ишиме затопило 16 домов и 90 участков во время паводка

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Сотрудники МЧС продолжают работать в Усть-Ишимском районе, который затопило во время паводка. Сейчас в зоне подтопления находится 12 населенных пунктов, 180 домов, в которых проживает 393 человека.
Так, в поселке Слободчики вода проникла в 16 жилых домов и на 90 придомовых территорий. В постройках проживает 26 человек, большая часть из них эвакуированы — 4 находятся в пункте временного размещения, 19 — у родственников, еще 3 отказались от эвакуации.
По сообщению МЧС, подъем воды в Иртыше будет продолжаться, сотрудники ведомства оказывают помощь населению. На месте также работает прокуратура, прокурор Усть-Ишимского района Михаил Кузюков провел встречу с местными жителями.