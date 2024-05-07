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В Усть-Ишимском районе во время паводка затопило 16 домов и 90 участков

Ожидается подъем воды. В Усть-Ишиме затопило 16 домов и 90 участков во время паводка

7 мая 2024, 08:39
Фото: Прокуратура Омской области

В Усть-Ишимском районе во время паводка затопило 16 домов и 90 участков

Сотрудники МЧС продолжают работать в Усть-Ишимском районе, который затопило во время паводка, вода проникает в дома и на придомовые участки.

Сотрудники МЧС продолжают работать в Усть-Ишимском районе, который затопило во время паводка. Сейчас в зоне подтопления находится 12 населенных пунктов, 180 домов, в которых проживает 393 человека.

Так, в поселке Слободчики вода проникла в 16 жилых домов и на 90 придомовых территорий. В постройках проживает 26 человек, большая часть из них эвакуированы — 4 находятся в пункте временного размещения, 19 — у родственников, еще 3 отказались от эвакуации.

По сообщению МЧС, подъем воды в Иртыше будет продолжаться, сотрудники ведомства оказывают помощь населению. На месте также работает прокуратура, прокурор Усть-Ишимского района Михаил Кузюков провел встречу с местными жителями.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Паводок#МЧС#Новости#Вода#Затопления#Подтопление#Затопление#Паводковая ситуация
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