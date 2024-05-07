Образ ко Дню Победы. В Омске пожарный Василий на каланче переоделся в военную форму

В ведомстве напомнили, что уже 20 лет Василий, облаченный в полную амуницию, как и положено, несет службу на пожарной каланче в Омске. Он заступает на дежурство и днем, и ночью. Василий — это образ одного из пожарных, которые прибыли из Москвы в Омск в 1825 году для обучения местных пожарных.