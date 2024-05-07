Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Пожарный Василий

Образ ко Дню Победы. В Омске пожарный Василий на каланче переоделся в военную форму

7 мая 2024, 08:20
Фото: МЧС России по Омской области
Пожарный Василий

В Омске ко Дню Победы пожарный Василий облачился в форму советского солдата

В преддверии Дня Победы пожарный Василий встретил омичей, облачившись в форму советского солдата. В МЧС этот образ символизирует готовность защищать Родину. Так сотрудники ведомства поздравили омичей с Днем Победы.

В региональном МЧС рассказали, что пожарный Василий, который внимательно наблюдает за городом с пожарной каланчи, встретил омичей в необычной форме — в военной одежде советского солдата.

Сегодня его образ, созданный в честь Дня Победы, символизирует готовность сотрудников МЧС России всегда защищать свою Родину. Таким образом, омские пожарные в очередной раз проявили свою заботу о жителях города, поздравив их с важным праздником.

В ведомстве напомнили, что уже 20 лет Василий, облаченный в полную амуницию, как и положено, несет службу на пожарной каланче в Омске. Он заступает на дежурство и днем, и ночью. Василий — это образ одного из пожарных, которые прибыли из Москвы в Омск в 1825 году для обучения местных пожарных.

Ранее Город55 сообщил, что у Соборной площади разместили военную технику. Боевые машины будут принимать участие в параде, который пройдет в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня вечером состоится репетиция Парада Победы.

Репетиция парада. Центральную часть Омска заполонила военная техника
Узнать подробнее
Читайте также:
Сильный ветер и гроза. Стало известно, какую погоду ждать омичам на 9 Мая7 и 9 мая в Омске десятки автобусов поедут по измененным маршрутам. Публикуем схемыКилометр Победы. Омичей пригласили 9 Мая на праздничный забегВ Омске для проведения парада Победы перекроют улицы. Публикуем список
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Москва#МЧС#Обучение#День Победы#Новости#9 мая#День Победы в Омске#Ночь#Служба#Парад Победы#Форма#Защита
Подпишитесь
В Омске стоимость жилья с допандемийных времен выросла в 3 раза. Что будет дальше
Сегодня, 07:58
«Мы были на грани катастрофы»: в Омском Горсовете обсудили отопительный сезон
Сегодня, 06:58
Стало известно о громкой отставке в омской мэрии
Сегодня, 06:15
Дождь, гроза и сильный ветер. В Омске на сутки объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 06:03
Для омичей бесплатно выступит группа «5УТРА»
Сегодня, 06:07
Место изменилось. На Левобережье Омска хотят построить новое здание для мировых судей
Сегодня, 04:34
"