Образ ко Дню Победы. В Омске пожарный Василий на каланче переоделся в военную форму

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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В региональном МЧС рассказали, что пожарный Василий, который внимательно наблюдает за городом с пожарной каланчи, встретил омичей в необычной форме — в военной одежде советского солдата.
Сегодня его образ, созданный в честь Дня Победы, символизирует готовность сотрудников МЧС России всегда защищать свою Родину. Таким образом, омские пожарные в очередной раз проявили свою заботу о жителях города, поздравив их с важным праздником.
В ведомстве напомнили, что уже 20 лет Василий, облаченный в полную амуницию, как и положено, несет службу на пожарной каланче в Омске. Он заступает на дежурство и днем, и ночью. Василий — это образ одного из пожарных, которые прибыли из Москвы в Омск в 1825 году для обучения местных пожарных.
Ранее Город55 сообщил, что у Соборной площади разместили военную технику. Боевые машины будут принимать участие в параде, который пройдет в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня вечером состоится репетиция Парада Победы.