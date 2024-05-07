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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

иллюстрация

Кругом дым. Утром в центре Омска на парковке вспыхнула машина

7 мая 2024, 04:52
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на перекрестке улиц 10 лет Октября и 25-й Линии вспыхнула машина

Примерно в семь часов утра в Омске на перекрестке улиц 10 лет Октября и 25-й Линии произошло возгорание автомобиля, который был припаркован на стоянке. Чуть позже в региональном МЧС объяснили, что автомобиль загорелся, столкнувшись с препятствием.

Сегодня, 7 мая, в Омске на перекрестке улиц 10 лет Октября и 25-й Линии произошло возгорание автомобиля. Очевидцы сообщили, что машина находилась на парковке. Эту информацию опубликовали «Вести. Омск» в своем телеграм-канале.

на перекрнстке 10 лет Октября и 25-я Линия горит автомобильна перекрнстке 10 лет Октября и 25-я Линия горит автомобиль
на перекрнстке 10 лет Октября и 25-я Линия горит автомобиль
Фото: телеграм-канал «Вести. Омск»

Чуть позже в региональном МЧС прокомментировали ситуацию и объяснили, что автомобиль столкнулся с препятствием и загорелся.

«В 7:11 поступило сообщение: автомобиль наехал на препятствие и загорелся. К месту были направлены 2 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС России», — уточнили в МЧС.

Ранее в омских Нефтяниках загорелась «легковушка». Инцидент случился на дороге рядом с остановкой «Кристалл» рядом с торговым центром «Европа». Очевидцы опубликовали видео, на которых видно, как несколько мужчин пытаются справиться с огнем. Клубы густого дыма поднимаются в воздух на высоту пятиэтажного дома.

Дым столбом. В Нефтяниках у «Кристалла» во время движения загорелась машина
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