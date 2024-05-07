Кругом дым. Утром в центре Омска на парковке вспыхнула машина

В Омске на перекрестке улиц 10 лет Октября и 25-й Линии вспыхнула машина

Примерно в семь часов утра в Омске на перекрестке улиц 10 лет Октября и 25-й Линии произошло возгорание автомобиля, который был припаркован на стоянке. Чуть позже в региональном МЧС объяснили, что автомобиль загорелся, столкнувшись с препятствием.