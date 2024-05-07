Кругом дым. Утром в центре Омска на парковке вспыхнула машина

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Сегодня, 7 мая, в Омске на перекрестке улиц 10 лет Октября и 25-й Линии произошло возгорание автомобиля. Очевидцы сообщили, что машина находилась на парковке. Эту информацию опубликовали «Вести. Омск» в своем телеграм-канале.
Чуть позже в региональном МЧС прокомментировали ситуацию и объяснили, что автомобиль столкнулся с препятствием и загорелся.
«В 7:11 поступило сообщение: автомобиль наехал на препятствие и загорелся. К месту были направлены 2 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС России», — уточнили в МЧС.
Ранее в омских Нефтяниках загорелась «легковушка». Инцидент случился на дороге рядом с остановкой «Кристалл» рядом с торговым центром «Европа». Очевидцы опубликовали видео, на которых видно, как несколько мужчин пытаются справиться с огнем. Клубы густого дыма поднимаются в воздух на высоту пятиэтажного дома.