«Главное — стерилизация»: омским депутатам рассказали о работе приюта для животных

Такой чип нужен, чтобы закрепить животное за конкретным человеком и чтобы в дальнейшем можно было штрафовать хозяина за нарушения — например, если собака окажется на улице. В целом, по словам Нефедовой, в ряде случаев сложно отличить бродячую собаку от домашней. Поэтому непонятно, сколько в общей сложности бездомных собак на улицах Омска.