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Published Сегодня, 10:38

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Updated Сегодня, 10:40

Депутатам Омского городского Совета рассказали о работе приюта для животных

«Главное — стерилизация»: омским депутатам рассказали о работе приюта для животных

7 мая 2024, 10:38
Фото: 1MI

Депутатам Омского городского Совета рассказали о работе приюта для животных

По словам Юлии Нефедовой, домашних собак в Омске не всегда легко отличить от бродячих.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам ЖКХ говорили в том числе о бродячих животных. С докладом выступила Юлия Нефедова, которая около 8 месяцев руководит муниципальным приютом со статусом врио директора.

Для начала Нефедова уточнила, что основная функция приюта — обеспечение безопасности горожан, и этому подчинено все остальное. Материальная база сейчас не позволяет реализовывать задачи на полную мощность, но работа ведется (ремонтируются помещения, закупается оборудование). В общей сложности содержание приюта обходится городскому и областному бюджетам примерно в 30 млн рублей.

На вопрос одного из депутатов о том, удается ли уменьшить количество бродячих собак в Омске, Нефедова ответила, что тут все неоднозначно.

— Проблема в первую очередь в размножении домашних животных, — объяснила она. — Ежедневно появляются сообщения о том, что щенков выкинули в коробке. Мы ведем работу — размещаем социальную рекламу, проводим льготную стерилизацию, но с обязательным условием, устанавливаем подкожный чип…

Такой чип нужен, чтобы закрепить животное за конкретным человеком и чтобы в дальнейшем можно было штрафовать хозяина за нарушения — например, если собака окажется на улице. В целом, по словам Нефедовой, в ряде случаев сложно отличить бродячую собаку от домашней. Поэтому непонятно, сколько в общей сложности бездомных собак на улицах Омска.

На вопрос Юрия Козловского о том, удастся ли когда-нибудь избавить город от бродячих собак как явления, Нефедова ответила неопределенно.

— Я хотела бы верить, что мы к этому придем, — объяснила она, — но сейчас нет финансовых возможностей для этого: мы не сможем содержать столько животных. Теоретически можно максимально сократить число собак на улицах, а всех оставшихся собрать. Идея хорошая, но не сейчас. Сейчас главное — стерилизация.

От депутатов не требовалось никаких решений по этому пункту повестки. Они приняли доклад Нефедовой к сведению.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Приют для животных#Горсовет#Юлия Нефедова
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