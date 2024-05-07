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В Омске автобус сбил женщину на остановке общественного транспорта

Эвакуировали в медучреждение. На остановке «Полет» автобус сбил омичку

7 мая 2024, 11:36
Фото: 1MI

В Омске автобус сбил женщину на остановке общественного транспорта

ДТП произошло на остановке «Полет» в Октябрьском округе, женщине понадобилась медицинская помощь.

Сегодня, 7 мая в Октябрьском округе Омска произошло ДТП с пострадавшим. Автобус, следующий по маршруту №33 («Имени Валентины Бархатовой — 3-я Железнодорожная улица»), сбил женщину на остановке общественного транспорта. Видеозапись с места аварии появилась в паблике «Инцидент Омск».

В региональном минздраве рассказали, что в результате ДТП омичке понадобилась медицинская помощь, ее доставили в медицинское учреждение. Состояние пострадавшей оценивается как среднетяжелое.

Фото: Скриншот / «Инцидент Омск»

Ранее Город55 писал, что врачи омской больницы спасли пациентку с опасным кровотечением после аварии. Женщине сделали своевременную операцию, что помогло избежать печального исхода.

Омские врачи спасли женщину с опасным внутренним кровотечением после ДТП
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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#ДТП с пострадавшими#Автобус#Авария#ДТП с автобусом#Новости#Автобусы#Сбили#Сбил
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