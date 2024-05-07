Эвакуировали в медучреждение. На остановке «Полет» автобус сбил омичку

Сегодня, 7 мая в Октябрьском округе Омска произошло ДТП с пострадавшим. Автобус, следующий по маршруту №33 («Имени Валентины Бархатовой — 3-я Железнодорожная улица»), сбил женщину на остановке общественного транспорта. Видеозапись с места аварии появилась в паблике «Инцидент Омск».