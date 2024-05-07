Эвакуировали в медучреждение. На остановке «Полет» автобус сбил омичку

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
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Updated Сегодня, 11:39
Сегодня, 7 мая в Октябрьском округе Омска произошло ДТП с пострадавшим. Автобус, следующий по маршруту №33 («Имени Валентины Бархатовой — 3-я Железнодорожная улица»), сбил женщину на остановке общественного транспорта. Видеозапись с места аварии появилась в паблике «Инцидент Омск».
В региональном минздраве рассказали, что в результате ДТП омичке понадобилась медицинская помощь, ее доставили в медицинское учреждение. Состояние пострадавшей оценивается как среднетяжелое.
Ранее Город55 писал, что врачи омской больницы спасли пациентку с опасным кровотечением после аварии. Женщине сделали своевременную операцию, что помогло избежать печального исхода.