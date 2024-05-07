Буцаев: Необходим оператор, помогающий распределять продукты с истекающей годностью

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в Российской Федерации образуется около 17 миллионов тонн отходов продуктов питания. При этом потери продовольственных товаров составляют более 40%. Кроме того, из-за такого количества пищевых отходов образуется более 2 миллионов тонн свалочного газа. Стоимость потерянной пищевой продукции составляет более 1,6 триллиона рублей, что составляет около 12% оборота розничной торговли продуктами питания в России. Развитие системы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности может стать эффективным решением этой проблемы. Буцаев также отметил необходимость создания оператора этой системы, который будет отвечать за распределение продуктов.