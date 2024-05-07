Буцаев: Необходим оператор, помогающий распределять продукты с истекающей годностью

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По информации издания, в РЭО разработали предложения в рамках Концепции по минимизации образования отходов в Российской Федерации, которая направлена на согласование в федеральные органы исполнительной власти, сообщает 56orb.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в Российской Федерации образуется около 17 миллионов тонн отходов продуктов питания. При этом потери продовольственных товаров составляют более 40%. Кроме того, из-за такого количества пищевых отходов образуется более 2 миллионов тонн свалочного газа. Стоимость потерянной пищевой продукции составляет более 1,6 триллиона рублей, что составляет около 12% оборота розничной торговли продуктами питания в России. Развитие системы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности может стать эффективным решением этой проблемы. Буцаев также отметил необходимость создания оператора этой системы, который будет отвечать за распределение продуктов.
Создание системы должно проводиться с участием специализированных организаций и предприятий сельскохозяйственной сферы, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, общественного питания и гостиничного хозяйства.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов отметил, что основная задача такой системы заключается в сборе пригодной к употреблению продовольственной продукции и ее распределении среди социально незащищенных категорий граждан. Оператором системы должно быть благотворительное учреждение, отвечающее за организацию сбора и передачи продовольственных товаров.
Благотворительная организация, назначенная оператором, будет сотрудничать с предприятиями сельского хозяйства, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, общественного питания и гостиничного хозяйства.
Для развития системы распределения продуктов питания потребуется разработка и внесение изменений в законодательство, касающихся ведения реестра операторов системы распределения продуктов питания, а также своевременной передачи излишков продовольственных товаров до истечения срока годности операторам системы безвозмездного распределения продуктов питания.