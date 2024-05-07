Будьте внимательны. На трассе Тюмень-Омск снова ограничили движение фур

Так, с 18.00 до 19.00 часов сегодняшнего дня 426 и 491 километры федеральной автодороги будут недоступны для грузовиков. Отмечается, что запрет не распространяется на большегрузы, которые задействованы в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий ЧС.