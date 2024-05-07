Будьте внимательны. На трассе Тюмень-Омск снова ограничили движение фур

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Несмотря на снижение уровня воды в Ишиме, на некоторых участках трассы Тюмень-Омск все еще затруднено движение. По этой причине региональная Госавтоинспекция снова ввела ограничения движения для водителей крупногабаритного транспорта.
Так, с 18.00 до 19.00 часов сегодняшнего дня 426 и 491 километры федеральной автодороги будут недоступны для грузовиков. Отмечается, что запрет не распространяется на большегрузы, которые задействованы в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий ЧС.
Напомним, что в Омской области затоплению подвергся Усть-Ишимский район, там от паводка пострадали 180 домов, в которых проживает 393 человека.