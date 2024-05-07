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На трассе Тюмень-Омск ограничили движение большегрузов

Будьте внимательны. На трассе Тюмень-Омск снова ограничили движение фур

7 мая 2024, 11:56
Фото: Прокуратура Омской области

На трассе Тюмень-Омск ограничили движение большегрузов

Несмотря на то, что уровень воды в реке Ишим снижается, проезд фур по некоторым участкам федеральной автодороги все еще запрещен.

Несмотря на снижение уровня воды в Ишиме, на некоторых участках трассы Тюмень-Омск все еще затруднено движение. По этой причине региональная Госавтоинспекция снова ввела ограничения движения для водителей крупногабаритного транспорта.

Так, с 18.00 до 19.00 часов сегодняшнего дня 426 и 491 километры федеральной автодороги будут недоступны для грузовиков. Отмечается, что запрет не распространяется на большегрузы, которые задействованы в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий ЧС.

Напомним, что в Омской области затоплению подвергся Усть-Ишимский район, там от паводка пострадали 180 домов, в которых проживает 393 человека.

Ожидается подъем воды. В Усть-Ишиме затопило 16 домов и 90 участков во время паводка
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