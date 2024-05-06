Запаситесь терпением. Стало известно, где в Омске скоро отключат воду

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Завтра, 7 мая, сотрудники омского водоканала проведут ремонтные работы на водопроводной насосной станции, они продлятся с 9:30 до 13:30. Из-за ремонта будет временно перекрыто холодное водоснабжение.
Так, под отключение попадает центральный тепловой пункт МП «Тепловая компания», а также жилые дома с административными помещениями по адресам: улица Конева, 20, 20/1, 24.
Машина с питьевой водой для жителей домов, попадающих под отключение, расположится по адресу: улица Конева, 20.
«Омский водоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства. Мы просим вас запастись водой и надеемся на ваше понимание», — обратились к омичам в пресс-службе Росводоканала.
Напомним, что сегодня Сергей Шелест назвал предварительную дату окончания отопительного сезона — 13 мая.