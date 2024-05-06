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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

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Запаситесь терпением. Стало известно, где в Омске скоро отключат воду

6 мая 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, какие дома попадут под отключение воды в Омске

Завтра, 7 апреля, сотрудники омского Росводоканала будут проводить ремонтные работы, из-за которых в нескольких жилых домах левобережья не будет холодной воды.

Завтра, 7 мая, сотрудники омского водоканала проведут ремонтные работы на водопроводной насосной станции, они продлятся с 9:30 до 13:30. Из-за ремонта будет временно перекрыто холодное водоснабжение.

Так, под отключение попадает центральный тепловой пункт МП «Тепловая компания», а также жилые дома с административными помещениями по адресам: улица Конева, 20, 20/1, 24.

Машина с питьевой водой для жителей домов, попадающих под отключение, расположится по адресу: улица Конева, 20.

«Омский водоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства. Мы просим вас запастись водой и надеемся на ваше понимание», — обратились к омичам в пресс-службе Росводоканала.

Напомним, что сегодня Сергей Шелест назвал предварительную дату окончания отопительного сезона — 13 мая.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Холодное водоснабжение#Отключение#Росводоканал#Росводоканал-Омск
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