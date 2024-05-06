Такая же, как у Путина. В Омске за 3 млн продают раритетную «Волгу»

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В Омске за 3 млн выставили на продажу раритетную «Волгу» 1966 года выпуска. ГАЗ-21 синего цвета прошел оригинальную реставрацию, сообщил продавец. Пробег автомобиля составляет 20 тысяч километров.
ГАЗ-М-21 — советский автомобиль бизнес-класса, машину серийно производили на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Две подобных «Волги» имеются в собственности у президента России Владимира Путина. В мае 2005 года глава государства катал на ГАЗ-21 президента США Джорджа Буша.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выставили на продажу 66-летнюю раритетную «Победу» за 750 тысяч.