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Иллюстрация

Такая же, как у Путина. В Омске за 3 млн продают раритетную «Волгу»

6 мая 2024, 07:19
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 3 млн выставили на продажу раритетную «Волгу», как у Владимира Путина

Автомобиль прошел оригинальную реставрацию.

В Омске за 3 млн выставили на продажу раритетную «Волгу» 1966 года выпуска. ГАЗ-21 синего цвета прошел оригинальную реставрацию, сообщил продавец. Пробег автомобиля составляет 20 тысяч километров.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: drom.ru

ГАЗ-М-21 — советский автомобиль бизнес-класса, машину серийно производили на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Две подобных «Волги» имеются в собственности у президента России Владимира Путина. В мае 2005 года глава государства катал на ГАЗ-21 президента США Джорджа Буша.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выставили на продажу 66-летнюю раритетную «Победу» за 750 тысяч.

Раритет с 66-летней историей. В Омске продают «Победу» за 750 тысяч рублей
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#Евгений Игишев#Авто#Омск#Победа#Волга#Пробег#ГАЗ-21
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